Critican a Raúl González tras su transformación física para darle vida al personaje de ‘Doña Meche’

El conductor de televisión Raúl González el pasado martes sorprendió a la audiencia de ‘Despierta América‘, puesto a que fue como ‘Doña Meche que llegó con el espíritu navideño al reconocido espacio de entretenimiento que transmiten de lunes a viernes en el canal Univision.

El venezolano desde hace algún tiempo viene interpretando a ‘Doña Meche’, por lo que tiene que disfrazarse, es decir, usar peluca, vestuario de mujer y también ser maquillado para darle una mejor interpretación. Sin embargo, esta vez no tuvo buena receptividad.

En el video Alan Tacher le pregunta qué le tiene de regalo, y ella le responde que ahí no se lo puede dar. “DoñaMeche llegó con el espíritu navideño a #DespiertaAmérica y dijo que tiene un ‘regalito’ para @alantacher”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que fue subido a la cuenta de @despiertamerica. Sin embargo, muchas de las expresiones fueron negativas, puesto a que no ven de manera positiva ese personaje.

A su vez, otro de los puntos que mencionaron sobre la interpretación de Raúl es que no les parece correcto que él se vista como una mujer. Por ello, varios le faltaron el respeto haciendo referencia a su orientación sexual.

“Aburren con lo mismo en su momento fue de mucha gracia, doña Meche, pero es tiempo de nuevos personajes”, “Ay, no qué ridículo, ¿hasta cuándo interpreta a una mujer?”, “Se ve ridículo, ya no lo veo como gracioso. Ya estamos 2023, prefiero la de Francisca me hace reír”, “Te encanta hacer el papel de Meche, con ese papel te identificas”, “Cuándo va a salir del closet?”, “Decadencia los personajes 2023 y seguimos con los personajes de los 80”, “Otra vez esta señora ridícula ya no le queda ese disfraz mejor que salgan del closet”, “Hasta cuándo esa doña meche, se cree muy graciosa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

