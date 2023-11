Hermana de Julio César Chávez Jr. revela que se siente “preocupada” por el boxeador

La hija menor del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, Nicole Chávez, se pronunció también sobre los rumores que surgieron esta semana con respecto a la situación de su medio hermano Julio César Chávez Jr.; recordemos que había surgido la información sobre su presunta hospitalización en un centro psiquiátrico y cada uno de los miembros de la familia se ha tomado el tiempo para desmentir estos hechos.

Durante una entrevista ofrecida a ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo la participante de La Casa de los Famosos en Estados Unidos afirmó que la información sobre su hospitalización fue manipulada por alguna persona externa a la familia debido a que este hecho nunca ocurrió y que Julio César Chávez Jr. se encuentra bastante sano en su casa junto a su esposa.

“La realidad es que hace tres semanas mi cuñada estuvo muy preocupada por él porque no contestaba el teléfono y como hay el antecedente que consume pastillas para bajar de peso, los policías fueron por él, lo llevaron a una especie de ministerio público en Estados Unidos, le tomaron los signos vitales, le hicieron preguntas y al ver que estaba todo bajo control a las dos horas lo dejaron ir a su casa. Nunca estuvo internado, no estuvo en un psiquiátrico, no pasó nada de eso”, expresó.

Nicole Chávez admitió que el temor sobre una posible recaída por parte de su hermano es algo que se mantiene persistente en cada uno de sus hermanos y sus padres; por lo que constantemente se le brinda el apoyo necesario para que no siente la necesidad de volver a consumir esos medicamentos que afectaron su estado de salud.

“Todos los días vivimos una constante preocupación por él, por su salud y es una batalla que como familia aquí estamos, mi papá no baja la guardia. Cuando tiene sus días malos nos tira a todos en sus en vivo, pero yo con mi hermano. Yo cada que puedo le digo: ‘¿Julio, cómo estás’, ¿qué necesitas?, ¿quieres que te lleve algo que se te antoje?’. Es un constante estar recordándole que lo queremos, que estamos aquí para él, por sus niños, por su familia y principalmente por él”, agregó.

Las palabras de Nicole Chávez se unen a las declaraciones ya realizadas por parte del propio boxeador, su padre Julio César Chávez, su hermano Omar Chávez y su esposa Frida Muñoz; todos ellos han confirmado que el estado de salud de Chávez Jr. está en las mejores condiciones posibles.

