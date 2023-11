Por riesgo de alergia a la leche: Frito-Lay retira del mercado de papas fritas vegetarianas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emitió un alerta al consumidor luego que Frito-Lay informó sobre un retiro voluntario de 16,100 bolsas de 6 ¼ oz de patatas fritas de garbanzos y verduras Off The Eaten Path, por sospechas de contener ingredientes lácteos no declarados.

Luego de una investigación por una queja de un consumidor, Frito-Lay retira las papas fritas porque pudieran contener ingredientes lácteos no declarados debido a la presencia involuntaria de patatas fritas sazonadas con caramelo.

El consumo del producto contenido de las bolsas retiradas del mercado, podría significar un riesgo potencialmente grave para las personas con alergia o sensibilidad grave a la leche.

El producto de Frito-Lay estuvo disponible pudo desde 13 de septiembre de 2023, y fue distribuido en tiendas minoristas y a clientes de comercio electrónico en: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin.

Frito Lay y la FDA ofrecieron informació sobre las características del producto retirard del mercaso Crédito: Frito Lay | Cortesía

Los consumidores no han reportado reacciones alérgicas relacionadas con el producto. Sin embargo, la FDA recomienda abstenerse de consumir el producto a personas si tienen alergia o sensibilidad severa a la leche.

También aclaran que no se retira del mercado ningún otro producto, sabor, tamaño o paquete variado de Off The Eaten Path. Para cualquier información sobre el producto pueden comunicarse con Relaciones con el Consumidor de Off The Eaten Path al 1-844-683-7284.

