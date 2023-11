¿Cuáles son los 4 republicanos que se enfrentan a Trump por la candidatura tras salida de Tim Scott?

Luego de la salida de la carrera presidencial republicana del senador Tim Scott y del exvicepresidente Mike Pence, quedan solo cinco políticos que esperan convertirse en el candidato conservador a las presidenciales de Estados Unidos. Entre ellos, se encuentra el expresidente Donald Trump, que espera ser reelegido y que actualmente se ubica en las encuestas como el favorito, a pesar de los cuatro procesos penales que avanzan en su contra.

Un estudio publicado la semana pasado por la cadena de noticias CBS señaló que Trump lideraba la lista con el 61% de las intenciones de voto. Le seguían Ron DeSantis, con 18%; Nikki Haley, con 9%; Vivek Ramaswamy, con 5%, y Chris Christie, con 2%. Esas cifras, indicó la agencia de noticias Efe, se asemejan a los resultados publicados por CNN.

En ambas encuestas aparecía Scott con un respaldo de entre 3% y 4%, unos números que motivaron al senador a dejar a un lado sus aspiraciones presidenciales.

“Amo a Estados Unidos, pero cuando regrese a Iowa, no será como candidato presidencial. Estoy suspendiendo mi campaña. Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme: ‘Ahora no, Tim’”, dijo Tim Scott al programa Sunday Night in America with Trey Gowdy, transmitido por la cadena Fox News.

Tim Scott, senador por Carolina del Sur, abandonó la contienda dos semanas después de que lo hizo el exvicepresidente Mike Pence, quien retiró su candidatura en las primarias republicanas al reconocer que “no es su momento” para pretender llegar a la Casa Blanca.

¿Donald Trump seguirá liderando?

Aaron Kall, experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Míchigan, dijo a la agencia de noticias Efe que la salida de Scott podría beneficiar levemente a Nikki Haley porque ambos son Carolina del Sur y comparten seguidores.

“Pero la ventaja de Trump es tan grande, tanto a nivel nacional como en los primeros estados que celebran primarias, que no creo que vaya a cambiar la trayectoria general”, señaló el experto.

Asimismo, Paul A. Beck, profesor de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Ohio, dijo que, dado el liderazgo que disfruta el expresidente republicano, es poco probable que se le pueda ganar la nominación a la presidencia. Para marzo, afirmó, Donald Trump será el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

Paralelo a su candidatura, el exmandatario enfrenta cuatro juicios penales: por los pagos ilegales a la actriz Stormy Daniels; por el mal manejo de documentos clasificados; por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia y por su presunta injerencia para revertir el resultado electoral de 2020, caso que lo relaciona con el asalto al Capitolio, señaló Efe.

Esos procesos, indicó la agencia de noticias, parecen no influir negativamente en su popularidad.

