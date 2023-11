Demi Rose reta la censura de Instagram mostrando sus atributos con pintura corporal

No es la primera vez, y seguro no será la última, que Demi Rose desafía a la censura de Instagram con un arriesgado look donde la vestimenta brilla por su ausencia y la sensualidad se convierte en la protagonista.

Este lunes, la modelo no tuvo reparo para subir una serie de tres postales y un video en los que se le puede ver posando en unas rocas, usando únicamente la parte de debajo de un diminuto bañador y cubierta de pintura corporal color dorada para mostrar sus prominentes atributos de frente y de espalda a la cámara.

“Ella viene de un lado diferente del sol”, es el texto que la británica escribió al pie de las imágenes que en tan solo unas pocas horas han conseguido más de 108 mil likes y miles de comentarios donde le hacen saber lo mucho que les fascina su curvilínea figura.

“No hay palabras para explicar lo hermosa que es esta dama 😍”, “Ella es simplemente una diosa, una belleza deseable 💋”, “Aplaudo al artista y también el lienzo 🎨❤️”, “Eres la mujer más sexy del mundo 🔥🔥”, “La perfección existe 👌❤️” y “Ese impresionante cuerpo es una verdadera obra de arte 😮😮”, son algunos de los elogios que recibió la joven.

