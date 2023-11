Piden $3.25 millones de dólares por la casa que fue hogar de Stephen Sondheim

El reconocido compositor musical Stephen Sondheim vivió durante casi 40 años en una gran casa ubicada en Roxbury, Connecticut. Ahora, a dos años de su muerte, la propiedad ha entrado al mercado por $3.25 millones de dólares.

Según ‘New York Post’, es la primera vez que esta propiedad entra al mercado de bienes raíces desde que Sondheim compró hace casi 40 años. Se sabe que el compositor compró este lugar poco después de haber escrito ‘Gypsy’ (1959), el exitoso musical de Broadway.

Esta propiedad ocupa un lote de 9 acres y ofrece amplias áreas verdes con grandes árboles, lo que sin duda ofrecía al músico una sensación de tranquilidad.

La casa principal está entre un sereno bosque y está distribuida en dos plantas con tres habitaciones, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de música, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa de piscina y un garaje independiente con capacidad para dos vehículos.

Aunque la vivienda se construyó en 1792 aún se mantiene en excelente estado. Del interior de la casa principal se debe mencionar sus techos con vigas de madera a la vista, grandes ventanales y más.

La habitación principal es bastante amplia con una sala de estar, chimenea, gran cama, vestidor y un baño tipo spa. Desde la habitación también se tiene una gran vista del exterior gracias a sus grandes ventanas.

Al exterior hay áreas verdes con terraza, piscina, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares y amigos.

Hay que recordar que Stephen Sondheim murió el 26 de noviembre de 2021, tenía 91 años. Este estadounidense fue de gran importancia en el teatro musical. Entre sus más grandes obras está ‘Gypsy’, ‘Follies’ y ‘A Funny Thing Happened on the Way to the Forum’.

