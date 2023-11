‘La Casa de los Famosos 4’ revela el mes de su estreno y ahora serán 23 participantes

A mediados del mes de septiembre, ‘La Casa de los Famosos‘ se vio envuelta en una controversia, ya que anunciaron el nombre del nuevo conductor, y es que se trata de Nacho Lozano, mientras que Héctor Sandarti quedó por fuera del reality show que transmiten a través de Telemundo.

Sin embargo, este martes el nombre del espacio de entretenimiento volvió a ser tendencia porque anunciaron que la temporada número cuatro tendrá nada más y nada menos que 23 participantes, hecho que sin duda mantiene a más de uno en suspenso por ver a tantas personas en una casa.

“En ENERO el drama explotará… ¡COMO NUNCA ANTES! Regresa #LaCasaDeLosFamosos a Telemundo con más celebridades, más cámaras y más chismecito que nunca¡Súmate al fenómeno más comentado, el reality show más visto de la TV Hispana! ¿A quién quieres ver dentro de #LCDLF4? ¡Cuéntanos!”, fue el mensaje que acompañó la noticia.

Esta nueva fase promete mantener la emoción y el entretenimiento de las temporadas anteriores, pero con nuevas sorpresas y desafíos para los concursantes. La primera ganadora fue Alicia Machado, después Ivonne Montero y la tercera fue Madison Anderson.

“¿23 personas en esa casita? México ya les demostró que no se necesita de tanta gente para hacer buen contenido”, “Sin Sandarti las galas no serán iguales”, “Vamos a ver si supera la de Televisa”, “23 participantes. Mis ojos no están preparados para seguir a tantas personas, los que estén preparados son los que van a brillar”, “Quiero ver a Laura Zapata y Alfredo Adame”, “En la temporada 3 con sus dinámicas forzaban el drama y ni así lo lograron”, “No me interesa con el fraude que hubo la temporada pasada que ganó la inocente y virgen Madison”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Cuándo estrenan ‘La Casa de los Famosos 4’?

La audiencia se ha estado pronunciado en las últimas horas sobre querer conocer la fecha de estreno, aunque hasta el momento eso no será posible. Por ello, solamente se maneja que es en enero de 2024 y se espera que próximamente digan el día exacto.

