Alejandra Espinoza se molesta tras ataques por su delgadez y dice: “Este mensaje es para ti”

En varias ocasiones, Alejandra Espinoza ha compartido mensajes en sus redes sociales, donde expresa que se siente feliz y orgullosa de su cuerpo, y que no permitirá que los comentarios negativos le afecten.

Además, la empresaria ha utilizado su perfil de Instagram y su voz para hablar sobre la importancia de la aceptación personal y del respeto a los diferentes tipos de cuerpos. Ha enfatizado en que todas las personas merecen ser tratadas con amabilidad y respeto, independientemente de su aspecto físico.

“Jamás podremos controlar la mala intención de la gente en las redes, pero SÍ, como nos sentimos cuando los leemos”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual colgado en la plataforma.

“Por comentarios como estos hay personas que no se visten como se quieren vestir, ni actúan como quieren actuar, ni dicen lo que piensan, ni se ríen como se quieren reír o carcajear, siempre hay alguien observando con la lupa de la verdad de acuerdo a su criterio”, comenzó diciendo en la red social de la camarita, donde supera los tres millones de seguidores.

A pesar de los constantes ataques que recibe diariamente, Alejandra se ha mantenido fuerte y ha seguido trabajando en su carrera sin dejar que los comentarios negativos la detengan. Ha demostrado que su autoestima no se basa en la opinión de los demás, y ha inspirado a muchas personas a amarse y aceptarse tal como son.

La actriz Alejandra Espinoza aprovecha su figura para lucir vestuarios sensuales. / Foto: Mezcalent.

“Este mensaje no es para esta persona, este mensaje es para ti, que en algún momento te has sentido intimidado, ofendido y atacado en las redes sociales. No permitas que los mensajes que las personas que probablemente no te conocen, ni siquiera te quieren, te afecten. No te pueden afectar, porque en el momento que eso suceda, dejas de ser tú y te conviertes en su esclavo“, agregó en un video compartido.

Su actitud positiva y empoderada es un ejemplo a seguir para todos aquellos que han sido víctimas de este tipo de bullying en las redes sociales.

