Jimmy Kimmel será nuevamente el presentador de los premios Oscar 2024

El presentador de televisión Jimmy Kimmel volvió a ser elegido por la academia para ser el anfitrión de la ceremonia 96 de los premios Oscar, que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo de 2024.

Este miércoles, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences informó que el presentador nocturno regresa para la gala, siendo la cuarta ocasión en que guiará la celebración más importante del cine.

La elección no es una sorpresa para los expertos, según reportes de The New York Times, el conductor está bien respaldado por su trayectoria en televisión, su exitoso programa nocturno “Jimmy Kimmel Live”, y la nula presencia de escándalos en las ceremonias que ha guiado.

Además de la presencia en el escenario del presentador, fuentes cercanas a la organización de la ceremonia detallaron que Molly McNearney, productora y codirectora del show nocturno de Kimmel también formará parte del equipo de producción de la gala de los Oscar.

La ceremonia no tuvo cambios en cuestiones de fecha, aunque algunos medios especializados especulaban que podría posponerse debido a las huelgas de guionistas y actores que sacudieron Hollywood.

Sigue leyendo:

· El chiste de Jimmy Kimmel en los premios Oscar sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock

· Ana de Armas pasó un incómodo momento en los Oscar por el comentario de Axel Kuschevatzky

· Aseguran que Will Smith miente y no ha buscado a Chris Rock para hablar sobre la bofetada que le dio en los Oscar