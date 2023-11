Eiza González protagonizará la nueva película de Guy Ritchie junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

A pesar de la serie de rumores que colocan a Eiza González como la nueva Wonder Woman, la actriz mexicana no deja de trabajar y añadirse nuevos proyectos en su carrera. Y el último de ellos, por ahora, se trata de la nueva película de acción del director británico Guy Ritchie. La también protagonista de Lola, érase una vez, compartirá créditos con actores de la talla de Henry Cavill y Jake Gyllenhaal en esta producción de acción.

La nueva cinta del también director de películas como Snatch, Cerdos y Diamantes y Los Caballeros, aún no cuenta con un título oficial. Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción, la cinta ya fue adquirida por el estudio Lionsgate para su distribución nacional.

Henry Cavill (Superman, The Man From UNCLE) y Jake Gyllenhaal (Everest, Prisoners), quien compartió créditos con Eiza González en la cinta Ambulance, de 2022, formarán un triángulo actoral que promete encantar a todo televidente. De igual manera, cabe destacar que estaría sería la segunda colaboración entre Eiza y Ritchie. El cineasta dirigió a la mexicana en su anterior trabajo llamado The Ministry of Ungentlemanly Warfare, el cual será lanzado en 2024.

Eiza González durante la premiere de Ambulance en 2022. Crédito: Mezcalent

Carlos Bardem (Assassin’s Creed) y Fisher Stevens (Succesion) también forman parte de la cinta, la cual permanece sin muchos detalles. En breves entrevistas con los involucrados, solo se ha hecho saber que será una cinta de acción y ritmo rápido, al más puro estilo de Ritchie.

Eiza González da de qué hablar en España

La finalización del rodaje de la nueva cinta de Eiza González en España, deja en entredicho los rumores sobre su nueva relación con el también actor Mario Casas. Cabe recordar que en semanas anteriores, se ha vinculado a la mexicana con el histrión ibérico, algo que ninguno ha negado o afirmado. Sin embargo, la presencia de González en España, por motivo del rodaje, ha despertado cada vez más los rumores sobre un nuevo noviazgo.

Eiza González no deja de ser vinculada con diversos actores del medio Crédito: AFP / Getty Images

La pareja, además de ser vista en Cantabria y otros sitios de España, también fue captada en Roma en días anteriores. Durante los últimos años, Eiza González ha sido relacionada con diversas personalidades del espectáculo como Liam Hemsworth, Timothée Chalamet, Jason Momoa, entre otros. Sin embargo, hasta el momento nada ha sido negado o afirmado por la también cantante.

¿La nueva Wonder Woman?

Además de todos los rumores anteriores, Eiza González también ha sido blanco de diversas teorías debido a un personaje en particular: Wonder Woman. La superheroína, quien fue encarnada por la actriz Gal Gadot durante varios años, se encuentra libre tras el reinicio del Universo Cinematográfico de DC.

Es importante recordar que todo surgió a partir de un posteo del nuevo mandamás de DC, James Gunn. A través de Instagram, el también director de la saga Guardians of the Galaxy, posteó una imagen del personaje en el marco del Día de Wonder Woman. Ante esto, Eiza González comentó la publicación con: Esta imagen es la indicada.

Lo anterior desató toda un entramado de teorías y deseos para que la mexicana se ponga el traje de la amazona y se convierta en la nueva Wonder Woman. Cabe mencionar que el personaje aún se encuentra en vilo debido a la dubitativa de Gadot por retomar a la heroína.

