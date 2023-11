María Celeste juzgó fuertemente la entrevista que le hizo Enrique Acevedo a Donald Trump

La presentadora María Celeste Arrarás expresó su descontento con el enfoque de la entrevista que le hizo Enrique Acevedo a Donald Trump. Añadió que la cadena Univision no cumplió con estos estándares durante la conversación, al tiempo que destacó la importancia de un periodismo objetivo y equilibrado en la cobertura política.

“No importa de qué Presidente o candidato se trate, ni de qué partido político esté involucrado, los periodistas tienen que hacer las preguntas difíciles y no estar sonriendo tras cada respuesta del entrevistado. Y ciertamente, una cadena de televisión y su departamento de noticias, tienen que ser objetivos, balanceados e incisivos. Ese no fue el caso con la cadena Univision y la entrevista exclusiva que le hizo hace unos días a Donald Trump”, comenzó escribiendo en Instagram.

“A la entrevista le faltó colmillo, por no decir que más bien pareció una campaña de relaciones públicas. Trump hizo varias aseveraciones falsas que nunca fueron cuestionadas, a pesar de qué hay evidencia contundente que así lo comprueba. El trabajo del periodista es fiscalizar, hacer las preguntas difíciles, las que ellos NO quieren contestar. No importa si es Trump, Biden o el que sea”, agregó.

La presunta denuncia contra la cadena Univision por parte del Washington Post plantea preocupaciones sobre la influencia de los altos ejecutivos de Televisa en la cobertura del proceso electoral en Estados Unidos.

“El periódico Washington Post acaba de sacar una seria denuncia contra la cadena Univision por, entre otras cosas, haber llevado a la entrevista a 3 altos ejecutivos de Televisa que son muy amigos de Trump y de su yerno. No me quiero imaginar el estrés que eso le añadió al entrevistador Enrique Acevedo, a quien conozco y aprecio. Sus jefes, buenos amigos del entrevistado, escuchando cada palabra. Por eso hay preocupación en los medios y entre los periodistas de la cadena sobre la influencia de estos ejecutivos en la forma en que se cubre el proceso electoral en Estados Unidos”, dijo en su perfil de la red social de la camarita.

Arrarás finalizó escribiendo: “No estamos ni en Cuba, ni en Venezuela, donde la prensa es amenazada cuando alza la voz ante cualquier tendencia antidemocrática”.

Sigue leyendo:

· María Celeste reaparece en las redes por un motivo especial tras haber sido operada de urgencia

· María Celeste desde la cama de un hospital dice: “Recuperándome de una inesperada cirugía”

· María Celeste le envía un contundente mensaje al presidente de la FIFA: “Qué desubicado está”