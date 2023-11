¿Por qué Bizarrap siempre aparece con gafas y gorra?

Con tan solo 5 años de carrera, Bizarrap se ha convertido en uno de los artistas de mayor renombre en todo el continente americano. Sin embargo, su creciente popularidad y arraigo entre la comunidad latina ha hecho que más de uno se pregunte, ¿por qué Bizarrap nunca se quita las gafas o la gorra?

¿De dónde surgen las gafas y la gorra?

El éxito del argentino, que llegó a niveles descomunales gracias a sus colaboraciones con diversos artistas de la talla de Shakira, René Pérez, Eladio Carrión, Arcángel, Nicki Nicole, Peso Pluma, entre otros, se debe también a su icónica imagen: gafas oscuras y una gorra con su nombre impreso.

Y aunque es obvio que su estilo se compone de elementos sumamente cotidianos en la vida de muchas personas, el talento y trabajo del artista ha hecho que estos simples accesorios se conviertan en parte de su personalidad.

Bizarrap siempre usa gafas y gorra por tema de estilo. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, lo que también es cierto es que el cantante nunca se quita sus gafas o gorra en ningún tipo de evento, alfombra roja, entrevista u otra participación masiva o difundida a través de diversos medios.

De acuerdo con el mismo creador sudamericano, la razón por la que siempre este ataviado de gafas y gorra, se debe a un tema de timidez. Bizarrap contó en una charla que el origen de usar estos accesorios se debe a que quería pasar desapercibido ante los demás.

Lo de los anteojos y la gorra se fue dando; al principio era muy tímido" Bizarrap – Músico

Una imagen que se convirtió en su vida

Lo que el argentino no pensaba o planeaba a futuro era que su gorra y sus gafas se convertirían en parte de su imagen. De igual manera y de manera posterior al éxito que alcanzó debido a su participación en el evento El Quinto Escalón, Bizarrap no dejó las gafas y la gorra para no ser reconocido por la gente.

Cabe recordar que el músico comenzó su carrera usando unas gafas de tamaño medio para luego adoptar unas de tipo XXL, las cuales sigue empleando hasta la actualidad. Esto lo hizo debido a que buscaba un estilo diferente.

A pesar de todo lo anterior, el músico ha mencionado que Bizarrap es un personaje y su vida privada es otra. Por ello, menciona que suele quitarse las gafas y la gorra cuando va en la calle sin que la gente lo reconozca. De igual manera, suele tomarse fotos con los demás sin nada en el rostro cuando lo desea.

Continua leyendo

Shakira y Bizarrap intercambian mensajes en Instagram: todo gracias al éxito de la canción contra Gerard Piqué

Bizarrap pide al público no cantar su canción con Shakira y lo acusan de envidioso

Shakira y Bizarrap comparten nueva foto juntos y fans esperan la segunda parte de Music Sessions, Vol. 53