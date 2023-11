Conoce cómo quedaron los octavos de final del Mundial de Fútbol sub-17 de Indonesia

Ya el Mundial de Fútbol sub-17 empezó su etapa final y más emocionante luego que finalizara la fase de grupos donde 24 equipos lo dejaron todo para conseguir una plaza en los mejores 16.

Los octavos de final inician el lunes 20 de noviembre finalizan el miércoles 22 de noviembre.

Ecuador, Brasil, España, Japón, Alemania, Estados Unidos, Mali, México, Argentina, Venezuela, Marruecos, Irán, Inglaterra, Uzbekistán, Francia y Senegal fueron los países clasificados a los octavos de final del Mundial sub-17.

En el grupo A se clasificaron Marruecos y Ecuador como primero y segundo de grupo, respectivamente, mientras que España y Mali hicieron lo mismo en el grupo B.

En el grupo C Inglaterra se clasificó de primera y Brasil de segunda, mientras que Argentina pasó a octavos como primera del grupo D por encima de Senegal.

Francia y Estados Unidos fueron primera y segunda, respectivamente, en el grupo E, mientras que Alemania y México hicieron lo mismo en el grupo F.

Como mejores terceros de cada grupo se clasificaron Uzbekistán, Irán, Japón y Venezuela, por lo que los cruces quedaron de la siguiente manera:

Francia vs. Senegal.

Inglaterra vs. Uzbekistán.

México vs. Mali.

Marruecas vs. Irán.

Ecuador vs. Brasil.

Argentina vs Venezuela.

España vs. Japón.

Alemania vs. Estados Unidos.

