9 premios de lotería permanecen sin cobrarse y van de los $100 mil a los $1.2 millones

La lotería está pidiendo a los jugadores que revisen sus boletos, ya que hay varios premios, uno de hasta $1.2 millones de dólares, que aún están sin reclamar. Cabe señalar que los ganadores podrían perder el dinero si no lo cobran antes de la fecha límite.

Según la Lotería de Illinois, un total de 9 premios de los juegos Jackpot y Daily Game están sin cobrarse porque los jugadores no han ido por ellos.

Los premios acumulados van desde $100mil dólares hasta la asombrosa cifra de $1.2 millones.

El caso de jugadores de lotería que no cobran sus premios no es nada nuevo. Y es que en 2022, quedaron $1.5 millones de dólares en premios que no se cobraron.

Es decir que los jugadores perdieron todo ese dinero.

Por otro lado, en Florida, un premio de lotería de $44 millones ha estado sin cobrarse durante casi seis meses, y las autoridades le están pidiendo al ganador que vaya por su dinero.

Ese boleto premiado se compró en una tienda Sunoco Express en Kissimmee, según la Lotería de Florida.

El sorteo fue el 14 de junio, y los números ganadores fueron: 9-13-15-46-51-21.

Normalmente, los ganadores tienen un año para reclamar su boleto, pero, en Florida, el plazo es de 180 días.

Este boleto de $44 millones expirará el 11 de diciembre a la medianoche.

El sitio web de la lotería de Illinois proporciona detalles sobre el juego, la fecha del sorteo, la ubicación del boleto y el monto del premio.

Pero, si los premios no se reclaman dentro del año posterior al sorteo, expirarán.

La tienda Jewel Food Store en Chicago vendió el boleto de Lucky Day Lotto por $1.2 millones a finales de octubre.

Un mes después, otra sucursal de Jewel Food Store vendió otro boleto de Lucky Day Lotto, que tenía un premio de $600 mil dólares.

Asimismo, una persona compró un boleto premiado de Powerball en la tienda Om Chicago Heights en agosto y el cual tenía un premio de $1 millón de dólares.

