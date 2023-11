Karla Souza revela su tercer embarazo durante su triunfo en los Emmy Internacional 2023

La actriz mexicana Karla Souza vivió una de las mejores noches de su vida durante la entrega de los Emmy Internacional 2023 en Nueva York. Y es que además de llevarse dos galardones a casa, la interprete reveló, por primera vez, su baby bump de manera espectacular y en el mejor escenario posible.

A través de un vestido metálico estilizado, la mexicana impuso todo su estilo y marcó tendencia respecto a la manera de mostrar un embarazo con total comodidad y glamour. El vestido, de la firma Ferragamo, cuenta con mangas largas además de un cuello alto que resaltaron las facciones de la protagonista de How to Get Away with a Murder.

Cabe destacar que la actriz reveló en mayo de este año, su tercer embarazo. Sin embargo, fue hasta la alfombra roja de los Emmy Internacional 2023 que la mexicana dejó ver su estado de gestación, por lo que se espera que el siguiente año le de la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

Karla Souza se llevó dos Emmy y reveló su tercer embarazo. Crédito: AFP / Getty Images

Una noche llena de triunfos

Posterior a la revelación de su tercer embarazo, la actriz formó parte de la ceremonia de los Emmy Internacional 2023 en un par de ocasiones gracias a la cinta La Caída. El film, dirigido por Lucía Puenzo, cuenta también con la participación de otras actrices como Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Merenuk y María Reneé Prudencio.

La cinta, rodada en México, cuenta con el protagonismo de Karla como una clavadista que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos. Durante la trama, el personaje de Souza, una joven llamada Mariel, es manipulada por su entrenador y compañero tras el descubrimiento de diversos delitos sexuales.

Por el papel antes mencionado, la mexicana se hizo acreedora a un Emmy Internacional en la categoría de Mejor Actriz, en donde venció a representantes de diversos países como Dinamarca, Reino Unido y la India. De igual manera, Souza representó a la producción mexicana al recoger el Emmy a Mejor Película para Televisión o Miniserie Internacional.

Cabe resaltar que en años anteriores, la misma Souza reveló de manera pública el abuso sexual que había sufrido durante sus inicios como actriz en la industria cinematográfica mexicana. A partir de esta revelación, la actriz se ha convertido en una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y una constante activista en estos temas.

Karla Souza triunfó durante los Emmy Internacional 2023. Crédito: AFP / Getty Images

La familia de Souza crece

Con la revelación del tercer embarazo de la actriz, la familia de la mexicana crece cada día más. Y es que desde que contrajo matrimonio con el estadounidense Marshall Trenkmann en 2014, la actriz ha dado a luz a Gianna, de 5 años, y Luka, de 3 años. La actriz, junto a su familia, reside en California desde hace años bajo un entorno de privacidad.

