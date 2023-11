Jamie Foxx es acusado por presunta agresión sexual ocurrida hace 8 años

El actor estadounidense, Jamie Foxx, se encuentra en el ojo del huracán tras las acusaciones de agresión sexual que se han revelado este día, 22 de noviembre. De acuerdo con diversos medios, el también cantante habría abusado de Jane Done en el Catch NYC, uno de los clubes nocturnos y restaurantes más importantes de la ciudad de Nueva York.

Cabe destacar que el hecho se suscitó hace 8 años, en 2015, pero hasta ahora ha trascendido la acusación de Done por presunto abuso y agresión sexual.

La acusación sobre Jamie Foxx

De acuerdo con la víctima, tanto Foxx como Done habían acudido, de manera deliberada y separada a dicho lugar, ubicado entre las zonas de Chelsea y West Village en la isla de Manhattan. Tras el reconocimiento de Foxx por parte de Done, esta se habría acercado al actor para pedirle una foto.

Jamie Foxx no ha declarado o emitido algún comentario sobre su acusación. Crédito: AFP / Getty Images

El actor accedió casi de inmediato a la petición de la fanática además de comenzar a realizar comentarios y observaciones sexistas.

Vaya, tienes ese cuerpo de supermodelo” Jamie Foxx – Actor

Luego de un lapso de convivencia, y de acuerdo a la declaración de Done, el actor, en supuesto estado de ebriedad, la llevó hacia la parte trasera del lugar en donde comenzó a tocar de manera indebida y en contra de su voluntad. Según Done, Foxx colocó sus manos sobre ella, en su cintura, para luego moverlas abajo de su blusa con la finalidad de frotar sus senos.

A raíz de esta primera agresión, el actor también deslizó su mano bajo el pantalón de la víctima, lo que fue visto por la amiga de Done, quien reaccionó y alejó a su amiga del actor.

¿Qué sigue para el actor?

De acuerdo con Jane, la agresión fue vista por diversos empleados del restaurante así como un guardia de seguridad, quienes no llevaron a cabo ninguna acción en contra de lo que sucedía o la auxiliaron. Tras este suceso, Done revela que sufrió una serie de lesiones además de que tuvo que pasar por un tratamiento para superar la angustia emocional.

Jamie Foxx enfrenta una grave acusación por agresión sexual. Crédito: AFP / Getty Images

Por todo lo anterior, Done no solo estaría demandando al actor de Spiderman: No Way Home, Ray, entre otras cintas, sino a la empresa matriz del restaurante Catch Hospitality Group y a otras entidades comerciales por motivo de supervisión negligente.

La demanda se presentó bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, la cual entró en vigor a finales del año pasado. Esta nueva reglamentación permite a las víctimas y supervivientes de abuso y agresión sexual presentar una demanda contra sus agresores incluso después del plazo de reclamación.

Hasta el momento, diversos medios han tratado de realizar contactos con los representantes o abogados del actor. Sin embargo, no se ha emitido ningún tipo de declaración que afirme o niegue lo revelado por Jane Done. Cabe resaltar que a principios de este año, Foxx sufrió un episodio médico que lo mantuvo hospitalizado durante algunas semanas.

