Nick Cannon reemplazará a Jamie Foxx en ‘Beat Shazam’ en lo que permanece hospitalizado

Aunque Jamie Foxx ha tenido mejoría en su salud después de ser hospitalizado de emergencia, ahora Nick Cannon lo reemplazará en el programa ‘Beat Shazam’ y este miércoles comenzaron el rodaje.

En Beat Shazam también participaba la hija de Jamie Foxx, Corinne, que ahora ha sido sustituida por Kelly Osborne para trabajar como DJ.

Esta es la primera vez que el programa se hará sin la participación de Jamie. Desde 2017 no había faltado ni un solo día a ‘Beat Shazam’, pues aparte de ser presentador también funge como productor ejecutivo. Un año después, su hija se integró como DJ y había asistido a cada show por años.

El programa es un concurso donde se arman dos equipos y deben de identificar canciones, quien lo haga más rápido gana un premio.

Jamie Foxx se encuentra despierto y alerta, aunque todavía internado en un hospital debido a una misteriosa emergencia médica que no ha sido revelada.

Hace unas horas, el actor compartió en su cuenta de Instagram que agradecía el cariño de todas las personas y mandó bendiciones. View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

