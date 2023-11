Modelo revela que la invitaron a una fiesta de la selección de Argentina: cuánto dinero le ofrecieron

La modelo argentina Carmela Castro Ruiz encendió las redes sociales y no precisamente por su contenido en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 145,000 seguidores, sino gracias a un mensaje que mostró y que comprometía directamente a la selección argentina.

A través de sus historias, Castro comentó que presuntamente le hicieron una oferta como “propuesta indecente” que involucraba directamente a la plantilla entera de la selección de Argentina posterior a la derrota como locales 2-0 contra Uruguay en el estadio La Bombonera.

Según la influencer, la razón del mensaje era para convocarla a una fiesta privada que se haría en dicho postpartido, donde presuntamente la persona que escribió el mensaje estaría en búsqueda de varias mujeres atractivas y elegantes, con un pago sustancioso.

Según se aprecia en las historias de Instagram, a Castro le habrían ofrecido hasta $1,500 dólares por asistir a la fiesta, y según dio a conocer también le ofrecieron a pagarle el vuelo hacia las instalaciones donde se iba a dar la celebración.

Sin embargo, la mayor polémica llegó cuando explicó la razón por la cual decidió no asistir, contando que en ese tipo de reuniones no es posible grabar ni tomar fotos, por lo que catalogó a los propios jugadores de “infieles” por realizar este tipo de fiestas.

“Claramente no fui, no me copa (gusta). Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chismearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues todos infieles…“, dijo.

Ante las críticas de muchos de sus seguidores, quienes pensaban que estaba mintiendo, decidió subir capturas de la conversación no solo de la oferta, sino de otras amigas que comparten pasarela con Castro quienes también recibieron la propuesta con las mismas condiciones.

Posteriormente la cuenta argentina @gossipeame republicó la información en sus historias lo cual ayudó a la viralización del contenido, por lo que la joven decidió poner candado a su cuenta de Instagram.

La polémica finalmente se calmó cuando decidió nuevamente hacer pública su cuenta personal y subir otras historias en las que aconsejaba a las modelos e influencer a no aceptar cualquier oferta de ese estilo y que en caso de recibir alguna oferta de trabajo o de ese tipo revisar varias veces de donde proviene la solicitud.

Sigue leyendo: