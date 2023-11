BlackFriday: Los destinos favoritos de los mexicanos en EE.UU. para esta temporada de compras

La temporada de ofertas del Black Friday, a pesar de tener su origen en Estados Unidos, se ha implementado también en países como México, Argentina, Brasil, España e Inglaterra.

Despegar, la empresa de viajes, señala que los destinos de Estados Unidos favoritos de los mexicanos para ir de compras durante el fin de semana del Black Friday son: Houston, Miami, Los Ángeles y Nueva York.

El viernes negro o black friday se celebra el viernes después de Día de Acción de Gracias, o bien, el cuarto viernes de noviembre, que este año corresponde al 24 de noviembre, dando inicio a la temporada de compras navideñas.

Si bien los aparatos electrónicos son los más solicitados en esta temporada, también las compras de paquetes de viaje, vuelos y hospedajes son otros de los más buscados.

Despegar compartió los lugares dentro de estas cuatro ciudades, que son ideales para compras durante esta temporada.

Houston

The Galleria: Este es el centro comercial más grande del estado de Texas y el séptimo más grande de EE.UU. Cuenta con más de 400 tiendas entre las que se encuentran Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Tiffany & Co, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, H&M y Abercrombie & Fitch, entre otras.

Memorial City Mall: Entre sus tiendas se encuentran Old Navy, The Apple Store, Abercrombie and Fitch, American Eagle Outfitters, Coach, Express, Foot Locker, J Jill, Sephora, Target, White House/Black Market, por mencionar algunas. Recientemente fue renovada y cuenta con áreas de descanso, zona de fast food, restaurantes de lujo y un cine, entre otros atractivos.

Citycentre: Se destaca por ser un centro comercial al aire libre cuyo ambiente permite disfrutar de la vida nocturna y visitar sus múltiples tiendas de ropa y restaurantes. En su interior se encuentra The Moran Hotel, por si buscas una estadía cercana.

Miami

Brickell City Centre: Cuenta con más de 100 tiendas y alberga una lujosa sala de cine, el CMX, la cual ofrece la opción de comer o tomar un cóctel mientras se disfruta de la película. Y otro de los atractivos de este centro comercial se encuentra en el piso 42 del icónico hotel EAST, en donde encontrarás el bar Sugar, con vistas incomparables.

Lincoln Road Mall: Ubicado en la parte norte de South Beach, cuenta con una gran variedad de tiendas. Este sitio también alberga los domingos un mercadillo de artesanías donde puedes degustar comidas tradicionales de todo el mundo.

Dolphin Mall: Ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y conformado por más de 200 establecimientos entre restaurantes y tiendas. Ofrece todo tipo de entretenimiento: salas de cine, juegos recreativos, zonas de descanso, y muchas tiendas de moda en general.

Los Ángeles

Citadel Outlets: Ubicado en Atlantic Boulevard, al sur del centro de L.A. Este es el único complejo de outlets de la ciudad y cuenta con aproximadamente 115 tiendas como Adidas, Levi’s, Converse, Crocs y Nike, Gap, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, American Apparel, DKNY y Michael Kors.

Westfield Century City: Este elegante centro comercial de 3 pisos alberga cerca de 200 tiendas, algunas de lujo y otras más económicas como Macy’s, H&M y Bloomingdale’s.

Rodeo Drive: Es el destino de shopping más popular entre las celebridades. Ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills, cuenta con más de 100 tiendas entre las que se encuentran Versace, Jimmy Choo, Louis Vuitton o Tiffany’s entre otras.

Nueva York

Westfield World Trade Center: Este es el complejo comercial más grande de Manhattan. Aquí, los compradores pueden encontrar docenas de marcas icónicas en un solo lugar, tales como Apple, BOSS, Cole Haan, John Varvatos, Kate Spade, L’Occitane, Montblanc, NIM, Pandora y Sephora.

Brookfield Place: Este enorme complejo comercial de 5 edificios ofrece no sólo una de las mejores experiencias comerciales sino también una grata experiencia culinaria con sus más de 25 restaurantes. Algunas de las tiendas que encuentras aquí son Gucci, J.Crew, Louis Vuitton, Lululemon y Omega.

“En Despegar sabemos que esta temporada de ofertas es también muy esperada y aprovechada por los mexicanos, quienes realizan viajes a alguna de las ciudades de Estados Unidos en esas fechas y aprovechan además, para conocer los diferentes atractivos turísticos que ofrecen estos excitantes destinos”, comentó Carolina Campuzano, Gerente Sr. de Ventas y Estrategia de Despegar.

En Despegar puedes encontrar paquetes que incluyen avión y hospedaje.

