Pablo Montero responde a las acusaciones de Gaby Spanic: “Yo creo que está más que claro”

Se encuentran transmitiendo la segunda temporada de ‘Secretos de Villanas’, donde reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento han revelado una gran cantidad de hechos que le han tocado vivir y ahora se han convertido públicos, tal es el caso de Gaby Spanic con Pablo Montero, de quien hace una delicada acusación.

Por ello, en el programa de televisión ‘Siéntese quien pueda’ tuvieron en exclusiva al cantante para que aclarara los rumores que se vienen registrando desde hace algunos días tras la incriminación que hubo por parte de la actriz venezolana.

El cantante Pablo Montero no aceptó haberse visto involucrado en ninguna situación con Gaby Spanic. / Foto: Mezcalent.

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, comenzó diciendo el también actor.

Montero antes de finalizar aclaró que lo siguiente: “Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”.

Internautas reaccionan a la declaración de Pablo Montero

“Él nunca lo va a reconocer”, “Obvio él no lo va a reconocer”, “Pablo no es la primera ni será la última vez que niegue que sí ha hecho algo mal”, “No esperaba menos de Pablo Montero, iba a negar todo”, “Si es cierto lo que dice Gaby es lógico que él lo va a negar”, “Yo no le creo a Gaby”, “Que sea hombre para aceptarlo”, “Pero es que esto era más que obvio que lo iba a negar”, “Típico de las personas como él, niega todo”, “Yo le creo a Gaby y este señor claro que lo va a negar, no tiene las agallas para admitir lo que hizo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

¿Qué dijo Gaby Spanic?

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’“, reveló en un nuevo episodio de ‘Secretos de Villanas’.

La actriz Gaby Spanic asegura que habría sido víctima de “abuso sexual” por Pablo Montero. / Foto: Mezcalent.

