Gaby Spanic denuncia a Pablo Montero por abuso sexual: “Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí'”

El reality “Secretos de Villanas” es el espacio en el que Gaby Spanic decidió romper el silencio y denunciar públicamente a Pablo Montero. La famosa actriz venezolana aseguró que antes de hablar sobre esto ya ella había solicitado asesoría legal, ya que aún cuando en la Fiscalía le dijeron que no podía hablar del tema, ésta dice que “averigüe con unos abogados antes de abrir la boca”.

En el programa, producción de Canela.TV, Spanic dijo lo siguiente: “Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero (…) Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí'”, según declaraciones retomadas por Infobae.

Según las declaraciones expuestas por la actriz esto pudo haber pasado durante su paso por La Casa de los Famosos de Telemundo, en la primera temporada. Recordemos que Pablo formó parta de esta edición en la que Alicia Machado se llevó el primer lugar.

Muchos asumen que en efecto todo esto sucedió en dicho reality porque habló de que cuando hay un delito como éste no hay secreto de confidencialidad que valga y contó que todo esto sucedió dentro del cuarto de fumar. Este sector sabemos que existe dentro de la casa y es específicamente para este fin, fumar. Pero también se sabe que ahí sólo pueden entrar de manera individual ya que las cámaras no cubren este espacio.

Aquí el video en donde se habla sobre este hecho:

Vale recordar que este año no ha sido fácil para el cantante y actor, ya que a inicios de 2023 fue denunciado por dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y también por abuso sexual. De momento se desconoce si a estas denuncias se ha sumado también de manera jurídica la de la protagonista de “La Usurpadora”.

Infobae reporta además que las dos personas que presentaron las denuncias en contra de Pablo Montero a inicios del presente año, según la revista TVNotas, eran menores de edad.

