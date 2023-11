Taylor Swift rinde emotivo homenaje a la fan que murió en su concierto de Brasil

Hace apenas unos días, una tragedia marcó el primer show que ofreció Taylor Swift en Río de Janeiro, Brasil. Ana Clara Benevides, una fanática de 23 años de la cantante estadounidense, falleció la noche del viernes pasado, según trascendió, tras sufrir una descompensación por las altas temperaturas que se registraron en la ciudad en los últimos días.

La joven recibió reanimación cardiopulmonar (RCP), pero un segundo paro cardiorrespiratorio de camino al hospital terminó con su vida. La intérprete protagonizó un emotivo homenaje dedicado a Ana Clara y todo el estadio la acompañó: “Fuiste más”.

Ana asistió al Estadio Nilton Santos de Brasil, el viernes 17 de noviembre, para ver a su gran ícono de la música. Como miles de fanáticos, aguardaron la espera previa a disfrutar del show, en medio de una ola de calor que acechó al país, con temperaturas superiores a los 40° y una sensación térmica que durante esa jornada alcanzó los 58,5°.

Este domingo, Taylor Swift regresó a los escenarios y dedicó un sentido homenaje a Ana Benevides, que fue acompañado por todo el público. Los fanáticos advirtieron que la artista estadounidense modificó la letra de su canción “Bigger Than The Whole Sky” y la adaptó a un relato que cantó en honor a la joven.

“Adiós, adiós, adiós / Eras más grande que todo el cielo / Fuiste más que un corto tiempo / Nunca voy a conocer lo que podrías haber sido / Lo que deberías haber sido tú”, cantó Swift con un tono desconsolado.

“Todo el estadio cantando ‘Bigger Than The Whole Sky’ por Ana”, aseguró una asistente.

Mira aquí el video

