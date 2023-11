Así ha logrado su maravillosa fortuna Carter Reum, el esposo de Paris Hilton

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Paris Hilton anunció la llegada de su hija London. En el mismo post, la socialité colgó una fotografía en donde se puede ver un mameluco color rosa con el nombre de la nueva hija de Hilton y su esposo Carter Reum. Este anuncio, de manera lógica, ha provocado que el nombre de Paris y su familia se encuentre en el ojo público, lo que también ha ocasionado que muchos se pregunten ¿quién es verdaderamente el esposo de la empresaria, a qué dedica y cómo ha hecho su gran fortuna?

¿Quién es Carter Reum?

La popularidad y efecto viral de la también empresaria estadounidense, aunado al deseo de Reum de mantener un perfil bajo y alejado de los medios, ha ocasionado que los reflectores se dirijan siempre a la socialité cuando aparecen juntos.

Sin embargo, y aunque muchos no lo sepan, el mismo Carter Reum es considerado una verdadera estrella dentro de otro campo no tan glamoroso: los negocios. Nacido el 5 de febrero de 1982, Reum es hijo de W. Robert Reum, ex presidente y director ejecutivo de una de las empresas más acaudaladas e importantes de la industria ferroviaria en Estados Unidos: Amsted Industries.

Carter Reum y Paris Hilton provienen de familias millonarias pero gran parte de sus fortunas las han hecho por ellos mismos. Crédito: AFP / Getty Images

Con el apoyo de su padre y esta magna empresa, Reum se graduó en 2003 de la Universidad de Colombia, para iniciar, posteriormente, su propia empresa de licores llamada VEEV Spirits.

Luego, llegaría uno de los negocios que cambiarían su vida por completo: M13 Ventures, una compañía de inversiones que se ha convertido en impulsora de marcas de la talla de Snapchat, Pinterest, Classpass, entre otras. Gracias a esto, y de acuerdo con la firma Global AgInvesting, la compañía cuenta con un valor comercial de $137,000 millones de dólares.

Además de lo anterior, Carter Reum también ha incursionado en la industria editorial con su libro “Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success”, el cual escribió junto a sus hermanos y que se ha convertido en una verdadera guía para los nuevos emprendedores.

¿De cuánto es la fortuna de Carter Reum y Paris Hilton?

Por todos los negocios anteriores, el patrimonio neto del esposo de Paris Hilton estaría entre los $35 y $40 millones de dólares. Sin embargo, y sin el ánimo de minimizar lo hecho por Reum, cabe recordar que de acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, la empresaria y DJ estadounidense cuenta con un patrimonio neto de $300 millones de dólares.

Paris Hilton y Carter Reum dieron la bienvenida a su segundo hijo, London. Crédito: AFP / Getty Images

Es importante mencionar que la fortuna de la socialité no proviene de la millonaria herencia de su familia, dueña del imperio hotelero Hilton. Paris ha obtenido esta cuantiosa suma a través de diversos polos como sus realitys shows, la venta de su imagen en perfumes y otros artículos de belleza así como su propio sello discográfico.

Ante esto, la familia Hilton-Reum tendría un patrimonio neto estimado de entre $335 y 340 millones de dólares. Una cantidad nada despreciable para London y su hermano Phoenix, el primer hijo de la pareja que nació por medio del método de renta de vientre al igual que su nueva hermana.

