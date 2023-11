Esto fue lo que compró Jennifer López con su primer gran sueldo

El camino de un gran número de estrellas y luminarias de Hollywood no ha sido fácil ni mucho menos sencillo. Y es que a diferencia de aquellos artistas que nacieron dentro de una familia inmiscuida en el medio o de los que crecieron con todas las comodidades económicas y financieras, muchos actores y actrices tuvieron que trabajar duro para hacerse de un nombre en esta demandante industria. Y un claro ejemplo de lo anterior es Jennifer López, una de las mujeres más importantes y de mayor reconocimiento en la cultura latina en Estados Unidos.

La nacida en El Bronx comenzó su carrera a una edad muy temprana gracias a un papel secundario en la cinta My Little Girl. Posteriormente, inició su instrucción como bailarina y actriz. Sin embargo, no fue hasta su actuación en la cinta Selena de 1997, que la actriz de raíces puertorriqueñas se hizo de un nombre dentro de la industria fílmica de Estados Unidos.

¿Qué compró Jennifer López con su primer gran sueldo?

Aún antes de la fama obtenida por “Selena”, la actriz había comenzado a recibir mayores regalías por sus trabajos. Ante esto, su primer gran sueldo lo usó para comprar un elemento vital en la vida de muchas personas en la actualidad: un auto nuevo.

Jennifer López compró un Mercedes nuevo cuando obtuvo su primer gran sueldo. Crédito: AFP / Getty Images

De acuerdo con la misma JLo, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el primer gran cheque que obtuvo lo usó para comprar un Mercedes nuevo. En aquel entonces, Jennifer usaba un Honda hatchback que le había regalado el actor norteamericano Keenen Ivory Wayans.

Esta decisión, aunque le generó gran alegría y satisfacción, también le hizo pensar en que haría con su anterior coche. Sin embargo, y según lo relatado por la también directora, este hecho llegó en uno de los momentos más dolorosos de su vida: el rompimiento con su novio con quien había tenido una relación de 10 años.

Estábamos en el concesionario y yo estaba llorando, pero estaba comprando el auto” Jennifer López – Actriz

¿Qué cosas han comprando otros actores y actrices con su primer gran sueldo?

Al igual que Jennifer López, un gran número de actores y actrices han usado sus primeros grandes sueldos en diversos elementos para sus hogares. Tal es el ejemplo de Brad Pitt, quien, de acuerdo con lo declarado a The Hollywood Reporter, usó su dinero en muebles para su casa y un estéreo.

Jennifer López decidió comprar un auto Mercedes con su primer gran sueldo. Crédito: AFP / Getty Images

Nicole Kidman, por ejemplo, decidió usar su primer cheque en una lavadora para sus padres. Posteriormente decidió emplear su dinero en un par de botas. Matt Damon, por su parte, usó su primer gran sueldo en un auto para su hermano así como para pagar la matrícula universitaria del mismo.

Otra actriz latina de gran reconocimiento, América Ferrera, decidió usar el gran cheque que obtuvo por su primera película en un auto Mitsubishi y evitar de esta manera seguir usando el autobús. El ganador del Osar por Bohemian Rhapsody, Rami Malek, invirtió su primer sueldo grande en una máquina de café especial.

