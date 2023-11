Gabriel Soto en su rol como padre: “Creo que todos cargamos con alguna culpa”

Esa sensación de fallarle a alguien es completamente inevitable y es algo con lo que todos debemos lidiar en ciertos momentos de nuestras vidas. En el caso del actor Gabriel Soto siempre se ha mostrado muy valiente al reconocer públicamente que ha cargado con alguna culpa a lo largo de su vida. Como figura pública, es normal que se sienta presionado y que se enfrente a situaciones en las que no se está satisfecho.

Sin embargo, es importante recordar que dicho sentimiento no se encarga de definir a una persona. Por ello, expresó la manera en la que se ha sentido luego de no haber estado en ciertas ocasiones con Elissa y Alexa, hijas que tuvo con la actriz Geraldine Bazán.

Alexa Miranda es la hija menor de los actores y actualmente tiene 7 años. / Foto: Mezcalent.

“Creo que todos cargamos con alguna culpa en algún momento de nuestras vidas, unas más grandes que otras. Puede ser una culpa tan pequeña como a lo mejor comerte un postre o culpas como la que yo una vez he platicado y creo que nos ha pasado a todos los que somos papás que a lo mejor hay un evento de la escuela de tus hijos y a lo mejor no puedes asistir no porque no quieras sino porque tienes que trabajar”, dijo el reconocido protagonista de telenovelas a People en Español.

El mexicano explicó que no puede hacer un incumplimiento de contrato cuando está grabando, ya que se pone en juego un jugoso presupuesto para poder plasmar todo lo que desean en un nuevo drama televisivo. Por ello, destacó que ese hecho lo hace sentir aún peor porque se ha perdido resaltantes momentos de ambas.

Elissa Marie tiene 14 años y es la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. / Foto: Mezcalent.

“Cuando tú haces una escena en novela hay muchas personas involucradas y mucho dinero alrededor de eso y no siempre te dan permiso porque de ti dependen muchas cosas, entonces de repente a lo mejor algún festival, alguna cosa no puedes asistir de tus hijos por cuestiones de trabajo y si te da culpa porque evidentemente a ellos les hace mucha ilusión”, añadió a la mencionada revista.

