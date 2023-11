Lewis Hamilton acaba con los rumores sobre su posible llegada a Red Bull

El piloto británico y principal figura de la escudería Mercedes en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, decidió acabar con los rumores sobre su futuro en la categoría reina y aseguró que no ha tenido hasta la fecha ningún tipo de acercamiento con la escudería Red Bull para poder unirse a su equipo la próxima temporada como el nuevo compañero del neerlandés Max Verstappen.

Estas declaraciones surgen luego que el jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner, asegurara durante una entrevista ofrecida a un diario británico que representantes de Hamilton sondearon a inicios de año si existía interés en hacerse con sus servicios para los años por venir.

“Hace años que no hablo con Christian. Que yo sepa, nadie de mi equipo ha hablado con él. He consultado con todos, y nadie ha mantenido contacto con él. Sin embargo, él fue el que se me contactó al comienzo del año para tener una reunión al final de la temporada”, expresó Lewis Hamilton este jueves en el marco del Gran Premio de Abu Dabi.

En las mismas declaraciones el piloto británico detalló que recibió un mensaje de Horner en un teléfono que había dejado de usar en el que le solicitaba reunirse para poder conversar sobre su futuro.

“Lo encendí y obviamente tenía cientos de mensajes. Me fijé que había uno de Christian diciendo de quería hablar al final de la temporada. Respondí que lo había visto muy tarde. Me limité a felicitarle por el año increíble que tuvieron y a decirle que confiaba en poder pelear contra ellos pronto y él (Horner) me contestó diciéndome lo mismo. Nada más”, destacó.

La solicitud de Red Bull para Lewis Hamilton sería bastante positiva debido a que no ha logrado ganar una sola carrera en esta temporada y la escudería austriaca fue la encargada de dominar casi todo el año con Max Verstappen a la cabeza.

Sigue leyendo:

–Reportes aseguran que el Canelo Álvarez estaría cerca de firmar un acuerdo con Jaime Munguía

–Chivas de Guadalajara inició pláticas para firmar a Marcel Ruiz

–“Es el mejor boxeador mexicano de la historia”: Mike Tyson elogia a Julio César Chávez