Lupita Jones rompe el silencio y habla de su salida “pudieron haberlo hecho de manera más profesional”

Luego de la abrupta salida de Lupita Jones de la dirección mexicana de Miss Universo hace apenas unos días, la ex modelo ha decidido romper el silencio y hablar respecto al tema.

Cabe recordar que el día 18 de noviembre, tres días antes de la salida de Jones de su cargo, la nicaragüense Sheynnis Palacios fue coronada como la Miss Universo 2023. En el certamen, la mexicana Melissa Flores fue eliminada en la primera ronda por lo que no pudo pertenecer al selecto grupo de las 20 finalistas.

Un día después de la celebración del evento, Lupita Jones publicó un video, a través de sus redes sociales, en donde habló sobre los rumores de su salida además de hacer diversas recomendaciones a los inversionistas del concurso internacional.

Lupita Jones fue separada de su cargo tras 30 años de gestión. Crédito: Mezcalent

En el clip, Jones menciona que los inversionistas deberían actuar con precaución debido a los rumores de fraude dentro de la empresa así como por la declaración de bancarrota que hizo la firma de la propietaria de los derechos del concurso, Anne Jakrajutatip.

Tras estos episodios, que aún no se sabe si fueron la razón del despido, el día 21 de noviembre, la misma empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip confirmó que Lupita Jones dejaría el cargo tras 30 años de mantenerse al frente de la dirección mexicana del concurso.

Por este hecho, Cynthia de la Vega, de 32 años, fue nombrada como la nueva directora. Cabe resaltar que la misma De la Vega iba a representar a México en el concurso Miss Mundo en 2011, sin embargo, fue destituida por la misma Jones por un caso de indisciplina.

Lupita Jones rompe el silencio de su salida

Luego del lamentable suceso, Lupita Jones habló con los medios por primera vez este día, 24 de noviembre, en donde dejó en claro que su salida fue inesperada y que no se llevó a cabo mediante las formalidades necesarias.

“No hubo comunicación formal por parte de la organización, pero esa es la forma en que decidieron hacerlo. Como organizadores nacionales tenemos un contrato anual que se debe renovar y vence en el momento en que se corona a la nueva miss”.

Lupita Jones continuará su trabajo en Mexicana Universal. Crédito: Mezcalent

De igual manera, Jones reveló que la forma en la que se dio su salida no se llevó a cabo de “una manera más profesional”. De acuerdo con la ex Miss Universo, el dejar su cargo le generó nostalgia pero comprendió que su figura y papel ya no era compatible con la forma en que Miss Universo está llevando las cosas.

Asimismo, y no de forma clara, Lupita Jones señaló que su salida se debió a que se “atrevió abiertamente a decir que no estaba de acuerdo con las nuevas normas”.

¿Qué sigue para la ex Miss Universo?

Antes de finalizar su comunicado, Jones señaló que ahora formará parte de la plataforma Mexicana Universal, la cual se ha convertido en un sitio que preparar mujeres jóvenes para que participen en diversos certámenes de belleza como Reina Hispanoamericana, Miss Orb International, Miss Charm y Miss Internacional.

