Niurka Marcos critica a Gaby Spanic por acusar a Pablo Montero de abuso sexual sin pruebas

Esta semana se viralizaron unas acusaciones que hizo Gaby Spanic en contra de Pablo Montero, al tiempo que dijo que él aparentemente habría abusado sexualmente de ella durante la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, Niurka Marcos aprovechó un encuentro que tuvo con la prensa para exponer su punto de vista.

“Esas son circunstancias que se dan, está muy lejos de ser una violación, ¿verdad? Mi amiguita Spanic estás un poquito exagerando, mi amor“, comenzó diciendo la vedette.

La cubana no está de acuerdo en realizar este tipo de incriminaciones hacia una persona cuando no se están haciendo demostraciones que validen la información que la venezolana había dado a conocer en la segunda temporada de ‘Secretos de Villanas’.

“¿Sabes el éxito de mis declaraciones por dónde viene? Porque hablo con pruebas, cuando no tengo pruebas no abro el hocico, ¿me entiendes? Te quiero mucho y estoy hablando de mi hocico, no te he dicho a ti, para que no vayan a tergiversar, pero hay que hablar con pruebas porque las palabras se las lleva el viento”, añadió frente a los medios de comunicación.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre las acusaciones?

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro“, dijo en exclusiva para el programa ‘Siéntese quien pueda’.

El cantante Pablo Montero negó haber abusado de la venezolana Gaby Spanic. / Foto: Mezcalent.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado“, explicó.

Gaby Spanic asegura haber sido abusada por Pablo Montero

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!‘”, dijo en ‘Secretos de Villanas’.

La actriz Gaby Spanic no ha presentado pruebas sobre la incriminación. / Foto: Mezcalent.

