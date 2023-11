David Benavidez a Canelo: “Si quiere pelear en mayo o septiembre, yo estoy listo para lo que sea”

El boxeador mexicano David Benavidez continua dejando saber lo orgulloso que se siente de superar a Demetrius Andrade, a pesar de que muchos cítricos daban por seguro que “Boo Boo” sí lo vencería.

Este martes en conferencia de prensa virtual Benavidez se dijo listo para pelear contra Saúl Álvarez para mayo o septiembre, en la fecha en la que el ‘Canelo’ esté dispuesto a subirse al ring.

Benavidez dijo estar preparado para el combate que calificó como “muy difícil”, además de que es lo que necesita el boxeo.

“Si quiere pelear en septiembre también estamos listos, pero estamos listos para todo. Esta es una pelea muy difícil y creo que necesito todo este tiempo para entrenar. Ya estamos listos para entrenar y regresar al campamento. Si lo quiere hacer en mayo o septiembre, yo estoy listo para lo que sea”, relató David Benavidez

Y contó: “Es la pelea más grande, es la pelea que el boxeo necesita, es una pelea muy buena y vamos a seguir tratando de hacer esa pelea. Nosotros hay que estar listos para esas oportunidades y yo estoy listo para pelear”.

Y además mencionó: “No me sorprende. Sé lo duro que trabajé en este campamento. Y como les he estado diciendo a todos durante mucho tiempo, las peleas se ganan en el campo de entrenamiento. No dejé ninguna piedra sin remover en el campo de entrenamiento, trabajé duro y creo que se nota. Quiero decir, hay muchos críticos que (dijeron) ‘Boo Boo’ me va a superar, que mi defensa no es buena, que me van a golpear”.

“Dijeron lo mismo con Caleb Plant, y sigo callando a todos los críticos. Saben, ustedes dicen que no puedo hacer algo, pero entro allí y me veo completamente diferente de lo que ustedes creen que voy a ver. Ya sabes, entonces sería mejor si los críticos pudieran mantener la boca cerrada, porque estoy escuchando todo lo que ustedes dicen”, añadió.

David Benavídez logró posiblemente su mejor victoria al noquear a Demetrius Andrade. Crédito: David Becker | Getty Images

David Benavidez noqueó a Demetrius Andrade

Benavidez pasó como un ciclón por encima de Demetrius Andrade hasta obligarlo a tirar la toalla al finalizar el sexto asalto para retener su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En la Michelob Ultra Arena, ubicada en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, ‘El Monstruo’ mejoró su récord a 28-0-0, 24 KO’s y destrozó la autoestima y el invicto de ‘BooBoo’ Andrade (32-1-0, 19 KO’s), que buscaba un título en una tercera división de peso.

El desenlace de la contienda llegó después de finalizar la sexta ronda. El réferi Thomas Taylor se acercó a la esquina para corroborar el estado del retador y uno de sus entrenadores le comunicó que su peleador no saldría para el séptimo asalto.

En lo que fue anunciado como un choque de estilos que podría llegar hasta el final entre invictos de 168 libras, Benavidez tuvo un desempeño dominante a partir del segundo asalto, que se acrecentó en el cuarto round con un derribo gracias a un poderoso gancho de derecha.

