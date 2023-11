David Benavídez lanza dardo al Canelo Álvarez tras vencer a Andrade: “Soy el verdadero campeón”

El boxeador mexicano David Benavídez consiguió una impresionante victoria ante Demetrius Andrade en el sexto asalto de su combate y para celebrarlo decidió lanzar un potente mensaje contra su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez que sirve como un nuevo reto para demostrar cuál de los dos es el mejor en la categoría de las 168 libras; Benavídez se autoproclamó como el verdadero campeón de la categoría a pesar que todavía no posee dichos cinturones.

Estas declaraciones las realizó el boxeador mexicano durante la entrevista sobre el ring que recibió momentos después de haber conquistado el triunfo en la pelea contra Andrade y aprovechó una vez más el momento para pedirle al Canelo Álvarez que lo enfrente en los cuadriláteros.

“Creo que me solidifiqué con la actuación tan dominante que tuve, y le recordé a todos quién es el verdadero campeón de las 168 libras. Soy tres veces campeón mundial en 168 libras y quiero que me den la pelea que todos quieren ver. ¿Quién quiere ver a David Benavidez contra Canelo? Si eso es lo que quieren ver, hagámosla”, expresó.

“Tengo que seguir ganándole a todos los que me pongan enfrente. Soy el mejor, quiero ser el mejor. No me importa a quién me pongan enfrente, lo voy a noquear”, agregó Benavídez al ser cuestionado sobre los requisitos que todavía debe cumplir para poder conseguir la pelea contra el tapatío.

Para finalizar, el peleador pidió una ovación al público presente en el espacio en el que se realizó el combate contra Demetrius Andrade para que ellos mismos fueran los encargados de solicitar la pelea contra el Canelo Álvarez por los títulos mundiales de los pesos supermedianos.

“Démosle a la gente lo que quiere ver, ¿quieren ver David Benavidez contra Canelo?”, concluyó Benavíez en sus declaraciones ofrecidas en el cuadrilátero.

