Liliana Rodríguez después de un año regresó a ‘Siéntese quien pueda’ y la audiencia reacciona

A mediados del mes de octubre de 2022, la presentadora de televisión Liliana Rodríguez abandonó de manera repentina el estudio de grabación del programa ‘Siéntese quien pueda’. Sin embargo, a un año de su salida y sin conocer el motivo exacto de lo que ocurrió, pues regresó al espacio de entretenimiento de Univision.

“Bueno, ¡Siéntese quien pueda! Creció como burbuja y llegó al éxito más rápido de lo esperado y con el cambio y el éxito se cambiaron algunas dinámicas del show, las cuales no estaban muy de acuerdo conmigo y traté de llevar los cambios de la mejor manera posible, hablé con producción varias veces, pero no pudimos llegar a un acuerdo y creo que la manera quizás no fue la más esperada, ni siquiera por mí, pero antes de perder el respeto a mis compañeros y a producción opté por hacer lo que hice”, comenzó explicando.

“Yo me muevo por convicción y cuando me falta esa convicción tengo que optar por respetarme a mí misma y al público y optar por cualquier plan o cualquier opción que tenga a la mano“, le siguió respondiendo a Chiquibaby.

Internautas reaccionan al regreso de Liliana Rodríguez

“El mejor cambio que pudieron hacer, Kerly es la mejor”, “Cuando pregunto quién me extrañó? Nadie respondió”, “Y todo lo que hablo ya se le olvidó?”, “La envidia y mala vibra en persona Liliana Rodríguez”, “Ya está programa se volvieron, pero show sin credibilidad”, “Me encanta su sinceridad no veo tan contentos sus compañeros de trabajo”, “Bienvenida ya se te extrañaba mucho”, “Todos sabemos que Liliana salió para entrar a la casa de los famosos de Telemundo @lacasadelosfamosostlmd y le pagaron mucho más”, “Ya dañaron el programa de nuevo. No no no no no no no no”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Comunicado de Liliana Rodríguez por su salida

“Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo, aunque el formato sea un reality show, pero sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar. Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones”, escribió en la red social de la camarita.

