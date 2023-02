Liliana Rodríguez habló de varios participantes de ‘LCDLF3’ y asegura que Osmariel Villalobos es una “hipócrita”

La actriz Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos‘ durante su tercera temporada. Por ello, la audiencia se ha pronunciado de manera negativa, pues muchos rechazaron la determinación que fue tomada, y es que varios explicaron que otros participantes tenían merecida la salida.

A su vez, fue consultada por el comportamiento de algunos dentro del reality show, así como de aquellos concursantes que han terminado siendo de mucho cuidado por el hecho que hablan a espaldas del resto. Por ello, explicó que ‘La Materialista’ fue la única que le manifestó de frente que ella no era de su agrado, mientras que Osmariel Villalobos fue vista como hipócrita.

“Hay unas cuantas. Osmariel es una hipócrita, La Materialista, me lo disculpan, se ganó mi respeto porque es la única que me dijo ‘mira, tú a mí me caes mal’. Me lo dijo en mi cara. El Rey (Grupero) es una espada, un traicionero, hipócrita, pobrecito”, manifestó en ‘El Show de Enrique Santos’.

La hija de José Luis Rodríguez también mencionó el hecho de haber sido criticada por tras no haber sacado “las garras” durante el poco tiempo que duró su participación, pues desde un inicio la audiencia pensó que uno de los concursantes más polémicos que tendría esta temporada sería ella, pero, resultó ser todo lo contrario.

“Me preguntaron ‘¿por qué no sacaste las garras en dos semanas? Queríamos ver sangre correr’. Señores, yo estoy lista para defenderme, siempre lo he estado y lo sé hacer con educación, pero para qué voy a agredir si no me están buscando a mí, si tú me buscas, me vas a encontrar, pero no sucedió porque ahí hay mucha gente hipócrita que chichareaban de mí a mis espaldas”, expresó durante la entrevista.

Además, siguió hablando de otros famosos que integran el reality show más destacado de habla hispana hasta el momento, y es que desde su percepción Osmel Sousa hasta la fecha ha sabido jugar de manera acertada: “Él se da a querer en el tiempo que yo estuve ahí. Ahora él está actuando por conveniencia”.

Te puede interesar:

· Liliana Rodríguez vivió un penoso momento en ‘La Mesa Caliente’: “¿Para qué me ponen esto?”

· Audiencia de ‘La Casa De Los Famosos 3’ reaccionó a la eliminación de Liliana Rodríguez

· Liliana Rodríguez habla de su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’: “Tomé terapia antes de entrar”