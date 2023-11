Myrka Dellanos revela los detalles de su hombre ideal y los aspectos que debe cumplir

La presentadora Myrka Dellanos es reconocida por el trabajo que viene desarrollando desde hace varios años y actualmente se encuentra dejando su nombre en alto en ‘La Mesa Caliente‘, programa de televisión que transmiten de lunes a viernes a través de las cámaras de Telemundo.

A su vez, muchos de los que se mantienen atentos a la vida personal de la periodista saben que por el momento no se encuentra compartiendo su vida sentimental con alguien. Además, recientemente estuvo presente en el pódcast de Alejandro Chabán y hablaron no solamente de ese tema, también de su fe y creencia religiosa.

Myrka comenzó diciendo: “Es bonito tener un compañero de vida, una persona que camine contigo”, al tiempo que destacó que no siente ningún tipo de apuro por tener que buscar a una persona que la acompañe: “Me siento muy satisfecha con mi vida y creo que Dios suple todas esas necesidades”.

“Obvio que sea un hombre de Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque la fe es tan importante para mí, es parte de mi esencia y es quien yo soy, entonces que podamos hacer y disfrutar de eso juntos, que sea una persona que pueda orar por mí, que si yo estoy enferma esa persona esté ahí, una persona servicial, un hombre que sea bondadoso, que sea paciente…”.

Myrka Dellanos habla de su fe inquebrantable

“Toda nuestra familia era católica, pero cuando yo era chiquita yo estudiaba piano y mi maestra siempre nos invitaba a la iglesia, entonces un día fui con mi mamá, yo tenía 7 años, y cuando ella llegó a esa iglesia donde el pastor sacó una biblia y habló precisamente de la palabra de Dios ella dijo ‘esto es lo que yo siempre estaba buscando, que me simplificaran la palabra de Dios’. Ella había crecido con las monjitas en su escuela y siempre había tenido una necesidad de Dios porque ella perdió a su mamá a los 7 años, al ser huérfana de mamá tenía esa necesidad extra y le decía a las monjitas ‘yo quiero leer la Biblia’ y ellas le decían ‘no, no, no, eso es muy difícil, eso es solo para los obispos y los sacerdotes y tal vez el papa, nosotras ni podemos'”, le comentó al venezolano.

Myrka Dellanos explicó sus inicios en el evangelio. / Foto: Mezcalent.

“Luego en su adultez, o sea, me tiene a mí y todo, va a esta iglesia y de repente dice ‘es lo que yo siempre estaba buscando, es lo más fácil del mundo que si acepto a Jesús como mi salvador, que paga mis pecados, ya yo sé para dónde voy cuando muera… Era así de fácil que lo que es el evangelio simple, entonces yo crecí como cristiana en la iglesia evangélica, yo iba al grupo juvenil los viernes, fui a una escuela high school cristiano y todo“, le dijo a Alejandro.

Sigue leyendo:

· Verónica Bastos y Myrka Dellanos sostuvieron una acalorada discusión en vivo por Aracely Arámbula

· Myrka Dellanos tuvo un incidente minutos antes de empezar ‘La Mesa Caliente’ y se arma el caos

· ‘El Niño Prodigio’ predijo que Myrka Dellanos se casará en 2024 y la reacción de ella sorprende