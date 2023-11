Nicolás Larcamón emociona al Club León: “Arrancan cuatro semanas soñadas”

El Club León consiguió una muy luchada clasificación a la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras un intenso partido contra el Santos Laguna por el último juego del play in; con este resultado el equipo se mantiene firme en su búsqueda por el título de campeón del balompié azteca y prometen disputar cada uno de los partidos como si fuese una final para poder lograr esta hazaña.

Estas declaraciones las realizó el director técnico de La Fiera, Nicolás Larcamón, sorprendió a toda la afición al revelar que este será un mes bastante crucial y especial tanto para la fanaticada del equipo como para la misma institución al tener la posibilidad de luchar por el campeonato y así poder buscar coronarse como los nuevos monarcas de la Liga MX.

“Me quedo con lo positivo, quiero pensar en positivo y destacar que fue un torneo de una fase regular muy apremiante con un montón de dificultades. Hoy ya las puedo mencionar porque no eran excusa para no haber terminado dentro de los 8, para no haber ganado la serie de Play-In”, expresó Larcamón.

“Destacar y felicitar el trabajo de los jugadores, después de 17 fechas todo fue hasta el último segundo la clasificación con un tinte de suma exigencia. Soy un hombre de fe y creo que por algo tenía un cometido que todo sea tan dificultoso, que nos ponga todo a prueba con un matiz de incertidumbre y que lo resolvimos. Hoy estamos clasificados, rompimos una racha de no sé cuántos torneos sin poder entrar a Liguilla, no sé cuántos años de clasificar a un repechaje a través de un Play-In”, agregó el estratega.

Nicolás Larcamón también destacó que se siente bastante contento por haber logrado llegar a los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX a pesar del complicado e incómodo campeonato que protagonizaron; sostuvo que harán todo lo que sea necesario para poder conseguir vencer a las Águilas del Club América para seguir avanzando de ronda.

“Contento por haber resuelto un torneo muy incómodo, estamos clasificados, arrancan cuatro semanas soñadas para todo León con el enorme privilegio de poder disputar una fase de Liguilla contra el América. En semanas viene el viaje a Arabia, disfrutemos, celebremos y más allá de la exigencia que siempre reconoce a León es momento de reconocer a los jugadores”, enfatizó.

El Club León se enfrentará contra las Águilas del Club América el próximo miércoles 29 de noviembre para el partido de ida que se disputará en el Estadio León, mientras que el encuentro de vuelta se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre en el Estadio Azteca de los azulcrema.

Es importante resaltar que el equipo comandado por André Jardine terminó en la primera posición del campeonato con un total de 40 puntos acumulados en lo que fue una impresionante campaña para la institución de Coapa con 12 triunfos, cuatro empates y una sola derrota; por su parte los comandados por Nicolás Larcamón culminaron en la octava posición de la ronda regular del Apertura 2023 con un total de 23 unidades producto de seis triunfos, cinco empates y seis derrotas.

