Jürgen Damm era duramente sancionado por el Tuca Ferretti por celebrar como Cristiano Ronaldo

El futbolista Jürgen Damm se ha convertido rápidamente en una de las figuras más queridas dentro del Atlético San Luis desde su llegada debido al gran carisma que posee y a sus cualidades dentro del terreno de juego que les han permitido tener el positivo torneo Apertura 2023 que registraron este año. Sin embargo, no todo fue tan positivo en la carrera del jugador como se ve actualmente.

Damm cuenta con el total respaldo de la afición y del cuerpo técnico de San Luis en esta temporada y esto se ha podido ver reflejado con su impresionante desempeño en el campeonato azteca que se reflejó en el segundo gol del equipo ante el Club León el pasado jueves; un apoyo que no tuvo por parte del antiguo entrenador de los Tigres de la UANL, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti por sus constantes celebraciones que rendían homenaje al portugués Cristiano Ronaldo.

Lo que sucede es que en este tanto ante el León el jugador gritó “¡Siuuuu!” para recordar a su máximo ídolo dentro del fútbol mundial y ahí recibió un grito de alegría por parte de la fanaticada; a pesar de esto, con los universitarios habría recibido una dura multa por su entrenador al no respaldar este tipo de actos.

Lo que sucede es que durante una entrevista ofrecida a ESPN el jugador reveló que el Tuca Ferretti le imponía una multa de unos $3,000 dólares por cada vez que hiciera una celebración similar a la de Cristiano Ronaldo y esto fue apagando la chispa que tenía cada vez que ingresaba al terreno de juego y que posteriormente generó su salida de los Tigres de la UANL.

“Siempre fue por una admiración que le tengo a Cristiano Ronaldo. El Tuca me empezó a multar como con 50 mil pesos ($3,000 dólares), entonces ya no lo hice, pero bueno, en América y acá (Atlético San Luis) que no me multan pues sí lo hago también”, comentó a ESPN.

En lo que va del torneo Apertura 2023 de la Liga MX el jugador disputó un total de 12 partidos en la jornada regular en la que brindó dos asistencias y debutó en la Liguilla de esta campaña con un implacable gol para alcanzar la victoria de los suyos.

