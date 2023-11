Lionel Scaloni revela que se enfermó por estrés luego de ganar la Copa del Mundo

Ya pasó casi un año desde que la selección argentina levantó su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. El equipo Albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, pasó por momentos complicados. Desde la derrota en el debut ante Arabia Saudita, hasta tandas de penales infartantes como la final ante Francia.

Pero a pesar de que al final el equipo argentino logró levantar la tan anhelada copa, todo el proceso antes y durante el Mundial, el cual duró cerca de dos meses, parece haber pasado factura más allá de lo deportivo.

Recientemente en una conversación con el exfutbolista italiano Christian Vieri en un directo de Twitch. Scaloni reveló que durante el Mundial y luego de él, terminó enfermándose por tanto estrés acumulado antes y durante la máxima competición de fútbol del mundo.

“Después del Mundial. Creo que a finales de enero algo salió, no sé cómo lo dicen en Italia pero algo salió aquí en mi barriga. Herpes, herpes. Sólo por lo que pasamos un mes atrás salió, después lo entendí. Una vez que estás relajado todo llega”, explicó el entrenador del seleccionado argentino.

Lionel Scaloni celebrando junto a la copa el campeonato de Argentina en el Mundial /AFP vía Getty Images

Sin embargo, las preocupaciones durante ese Mundial, las cuales resultaron en problemas de salud para el entrenador, se terminaron convirtiendo en alegría al final de todo con la obtención de la Copa del Mundo para Argentina.

Scaloni también habló de como manejaron al equipo luego de esa primera derrota inesperada ante Arabia Saudita en el Mundial. “Después de la derrota con Arabia hablamos con el cuerpo técnico de no hablar de esa derrota. En cuatro días jugábamos una final con México. No era el momento para señalar a algunos jugadores en particular. Debíamos estar unidos. No hablamos ni diez segundos de ese partido”, aseguró Scaloni.

Elogio a Messi y su capacidad para seguir jugando al fútbol

El entrenador de la Albiceleste no dejó pasar la oportunidad para elogiar al capitán del grupo y de como se desenvuelve en la cancha día a día. “Messi jugó con el corazón en este Mundial, fue imparable. Verlo de cerca es algo imposible de describir, si les contara las cosas que hace en los entrenamientos no me creerían. Está loco“, lanzó el argentino.

Además puntualizó la capacidad de Messi para adaptarse con el paso del tiempo al juego y de como cree que aún tiene mucho por dar en el fútbol y que mientras lo disfrute, debería seguir jugando.

“Yo le dije a Leo que él era feliz adentro de la cancha, que siga jugando mientras pueda. Nos demostró que en el fútbol no existen límites, y eso es asombroso. En su carrera empezó como delantero, jugó de extremo y ahora lo vemos de enganche. Puede jugar donde quiera, y el equipo se arma alrededor de él. Yo creo que puede seguir jugando en la Selección, pero la decisión es suya”, concluyó el santafesino.

