Giselle Blondet revela su diagnóstico médico tras salir del programa y terminar en un hospital

El pasado martes la presentadora de televisión Giselle Blondet terminó la emisión de ‘La Mesa Caliente’ y su próximo destino fue una sala de urgencias de un centro de salud, ya que tenía varios días sintiéndose bastante mal y pese a los resultados médicos decidió evitar contagiar al resto.

La puertorriqueña aprovechó su cuenta en Facebook para compartir un nuevo video donde manifiesta su estado de salud actual y el diagnóstico que le terminaron dando en el hospital que asistió para conocer lo que estaba ocurriendo, puesto que desde el pasado lunes se sentía mal, aunque ya el miércoles no pudo asistir al estudio de Telemundo para seguir con sus labores.

Giselle Blondet decidió revelar el padecimiento que atraviesa. / Foto: Mezcalent.

“Aquí estoy. Lo que tengo es el flu, gracias a todos los que están escribiéndome, llamándome, les agradezco muchísimo. Cuestión de descansar y cuidarme y eso es lo que estoy haciendo. Los quiero mucho y les agradezco de corazón todo el cariño, un besito muy grande”, fue el mensaje que envió a aquellos que se han mantenido muy atentos a cualquier novedad de su estado.

“La virgen te cubra con tu manto”, “Dios te acompañe y sanes pronto”, “Saludos, deseo que la misericordia de Dios esté sobre Ti en estos momentos y sanes en el nombre de Jesús”, “Bendiciones y pronta recuperación”, “Muchas bendiciones, crecí viéndote en novelas y sigo viéndote en los programas. Cuídate mucho”, fueron algunas de las reacciones registradas.

¿Qué había dicho Giselle Blondet de malestar?

“Tuve que venir a emergencias. Sé que todo estará bien, pero quiero asegurarme y proteger también a mi familia y a los que me rodean. ¿Ustedes son del ‘equipo’ que va al doctor pronto o los que esperan hasta el final cuando ya se sienten muy mal? Abrazo”, fue el mensaje que acompañó el video que subió a la red social de la camarita.

Giselle Blondet puso en alerta a sus seguidores sobre su estado de salud. / Foto: Mezcalent.

“Me siento peor hoy, así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas”, mencionó mientras se mostraba en el hospital.

Sigue leyendo:

· Giselle Blondet tras salir de ‘La Mesa Caliente’ terminó en el hospital y revelamos el motivo

· Giselle Blondet da contundente respuesta a la polémica entre Aracely Arámbula y Myrka Dellanos

· Giselle Blondet se cayó durante una transmisión en vivo de ‘La Mesa Caliente’