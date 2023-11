Giselle Blondet tras salir de ‘La Mesa Caliente’ terminó en el hospital y revelamos el motivo

La presentadora de televisión Giselle Blondet es reconocida por su profesionalismo y una muestra de ello es el trabajo que realiza en ‘La Mesa Caliente‘ de lunes a viernes a través de las cámaras de Telemundo. A su vez, tal es el compromiso que tiene que el pasado martes asistió al estudio sintiéndose mal.

Desde el pasado lunes, la también actriz expresó que ya venía presentando síntomas físicos, lo que la llevó a visitar un centro de salud para someterse a todos los exámenes necesarios y confirmar que no se trataba de algún virus contagioso.

Giselle Blondet trabaja en compañía de Aylín Mujica, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. / Foto: Mezcalent.

Desafortunadamente, las cosas no mejoraron y prefirió manifestarle a sus seguidores de Instagram lo que venía pasando.

“Tuve que venir a emergencias. Sé que todo estará bien, pero quiero asegurarme y proteger también a mi familia y a los que me rodean. ¿Ustedes son del ‘equipo’ que va al doctor pronto o los que esperan hasta el final cuando ya se sienten muy mal? Abrazo”, escribió en la aplicación de la camarita.

“Me siento peor hoy, así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas”, dijo en un video que colgó en la mencionada plataforma.

Ese motivo llevó a Giselle al trabajo luego de haber recibido resultados negativos en las pruebas. No obstante, el malestar permaneció en ella y tomó la determinación de regresar para proteger a aquellos que se encuentran a su alrededor.

La conductora Giselle Blondet ha mantenido una carrera impecable. / Foto: Mezcalent.

“Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. ¡Bendiciones”, “Oh no! Así me pasó hace unas semanas. A los 5 días di positivo a covid-19. Se tardó en salir positiva. Te envío sanación”, “Que te mejores pronto”, “Gi, recupérate pronto, te calientito y mucha buena energía. Besos”, “Te mando un abrazo lleno de vitalidad y amor”, “Que te sientas mejor pronto”, “Que mejores pronto y tus pruebas sean negativas”Cuanto lo siento, mi Gigi bella. ¡Descansa y recupérate pronto!”, “Espero no sea nada grave. Te deseo que te recuperes pronto”, “Es mejor ir a tiempo, cuídate”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

