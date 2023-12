Carlos Calderón se muestra imparable y da otro anuncio en su carrera artística

El conductor Carlos Calderón hace menos de una semana anunció que se encuentra muy feliz por el hecho de que ahora puede ofrecer ‘The Carlos Calderón Show‘ y su primer invitado estuvo de lujo porque contó con la presencia de Emilio Estefan. Sin embargo, las buenas noticias no se detienen e informó un paso que dará junto a su amada Vanessa Lyon.

“Hay un dicho que dice que ‘al que le quede el saco que se lo ponga’, pero a veces el saco ya no te queda y es tiempo de arrancártelo como puedas y ponerte un nuevo traje. Este año a mí me han puesto sacos, arrancado sacos, prestado sacos y me los han vuelto a quitar. Al final el único saco que te queda es el de tus valores, principios y educación y con ese puedes andar con el espíritu desnudo sabiendo que estás siendo honesto y haciendo las cosas bien y que con eso vienen bendiciones”, comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

“Esta semana arranqué un nuevo proyecto con mi podcast ‘The Carlos Calderon Show’ y en una semana emprenderé un viaje a una nueva ciudad para probarme un nuevo traje, tal vez más a mi medida de quien soy ahora. Agradecido con ustedes por darme siempre tanto ánimo y más que nada, con mi familia que me inspira a seguir modelando mi vida con la frente en alto y con mi sastre, el que está allá arriba y que siempre me arropa con un saco cada vez mejor”, agregó el presentador en la publicación.

El conductor Carlos Calderón, Vanessa Lyon y su hijo León. / Foto: Mezcalent.

Internautas opinan sobre la vida profesional de Carlos Calderón

“Bueno, mi hijo, revísate. Las oportunidades son calvas, con eso no se juega ni se arriesgan, fuiste poco prudente. Ahora sí que está difícil la cosa”, “Y ahora con la tecnología no necesitas de televisoras que te quiten y pongan su saco a su conveniencia. Mucha suerte”, “Me encanta tu mensaje Carlitos, te auguro éxito. Los cambio son favorables en cada ser humano y tú estás bendecido por Dios”, “Amén Carlitos lleva en ese saco el amor y las buenas vibras de tantos televidentes”, “Dios te bendiga Carlitos, pronto encontrarás un saco a tu medida”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· ¿No le fue bien? Carlos Calderón envía un mensaje tras su nuevo proyecto: “Esto me pone muy triste”

· Carlos Calderón rompe el silencio sobre su carrera y le da la bienvenida a su nuevo proyecto

· Carlos Calderón habló de su paso por “Hoy Día” y explicó porqué aún no forma parte de Telemundo