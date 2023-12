Carlos Vela responde los halagos de Héctor Herrera: “Es una gran persona”

El futbolista mexicano y una de las principales estrellas del LAFC en la Major League Soccer (MLS), Carlos Vela, respondió a las recientes declaraciones de su compatriota Héctor Herrera en las que lo elogió por el trabajo que realizó en la presente temporada del balompié de los estados unidos; la figura del equipo de Los Ángeles se enfrentará al Houston Dynamo de Herrera por la final de la Conferencia Oeste de la MLS para buscar su pase a la final del campeonato.

De acuerdo con TUDN, Carlos Vela decidió agradecer a Herrera por las sentidas palabras que realizó sobre su actualidad y también decidió aprovechar la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos para este importante duelo y que es una de las personas con los mejores sentimientos que conoce.

“Es una gran persona, con alguien que te vas a divertir mucho, es un personaje de los buenos, me encanta hablar con él, las pocas veces que coincidimos siempre hablamos, nos reímos, es difícil no reírte con Herrera y me gusta mucho como persona, me da buenas vibras y como jugador todos vemos la calidad que tiene”, expresó.

“Me encantaría poder jugar con él, tener la oportunidad que él te dé esa libertad o esos balones tan buenos, jugar y enfrentar gente así es positivo y estamos con muchas ganas”, agregó Vela en sus declaraciones a la prensa.

Es importante resaltar que el partido de la final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer para definir al participante de la MLS Cup se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre; en sus palabras dentro de la conferencia de prensa destacó que será un complicado partido y que estará lleno de emociones para todos los aficionados del fútbol.

“Va a ser un gran partido, es un equipo que juega muy bien, que propone todo rato, que quiere el balón, que tiene jugadores de alta calidad como Herrera que es su líder, ahí me emociona, pero al final quiere decir que los dos vamos a querer jugar bien, ganar y vamos a intentar que sea un buen espectáculo”, resaltó.

“Al final uno se tiene que adaptar, saber que puede aportar o donde puede, lo más importante es dar tu máximo esfuerzo, habré tenido otros años con más goles, asistencias, pero en este me siento bien… hemos intentado ayudar al equipo, jugué todo el año en una posición que no es la mía, eso lo hace más complicado, tienes que adaptarte”, concluyó Carlos Vela.

Sigue leyendo:

–“No son tontos”: Jonathan Dos Santos habla sobre el favoritismo por el Club América

–Juan Ignacio Dinenno sueña con conquistar muchos títulos con los Pumas de la UNAM

–Héctor Herrera elogia a Carlos Vela y asegura que es el “mejor jugador de México”