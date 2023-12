Lionel Messi se arrepiente por la celebración a lo “Topo Gigio” ante Países Bajos en el Mundial

Dentro de poco se cumple un año del título de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Un torneo en el que el capitán de la selección Albiceleste, Lionel Messi, brilló como nunca siendo clave y anotando siete goles en la misma cantidad de partidos del Mundial.

Sin contar la electrizante final entre Argentina y Francia que terminó 3-3 en tiempo reglamentario, y tuvo que definirse desde la tanda de penales, el encuentro ante Países Bajos fue el más picante y emocionante para los argentinos.

El choque se dio en cuartos de final y también tuvo que irse hasta los penales luego de un 2-2 que los europeos consiguieron igualar en los últimos minutos del partido. Pero más allá del resultado, antes del compromiso hubo muchas declaraciones provocadoras por parte de los neerlandeses, en especial de su entrenador Louis Van Gaal.

Estas declaraciones no cayeron bien en el seleccionado Albiceleste y se notó como los argentinos querían responder en la cancha. Incluso su capitán Lionel Messi, quien luego de anotar el 0-2 parcial desde el punto penal, hizo una particular celebración. La cual causó mucha polémica.

Lionel Messi con las manos en las orejas replicando la celebración del “Topo Gigio” de Juan Román Riquelme /Getty Images

Origen de la celebración “Topo Gigio” que replicó Messi ante Países Bajos

Esta celebración no fue por casualidad ni es aislada, tiene un gran trasfondo, y todo empezó en 2001 cuando el exjugador argentino Juan Román Riquelme la usó por primera vez en un encuentro de Copa Libertadores ante Santa Fe cuando jugaba para Boca Juniors.

Este gesto de llevarse las manos a las orejas lo acompañó durante toda su carrera. Incluso en su paso por el FC Barcelona, étapa complicada en la carrera de Riquelme, pues tuvo roces con Van Gaal (entrenador del Barcelona para ese momento). El propio neerlandés explicaba que Riquelme no era un jugador de su agrado y por eso lo tenía en el banco.

Es por esta historia, que Messi decidió homenajear a su compatriota y celebrar ante Van Gaal como lo hacía Riquelme. Para recordarle la calidad de los jugadores argentinos, que en varias oportunidades despreció.

El arrepentimiento de Messi luego de la celebración

Sin embargo, hace poco en la miniserie “Campeones” de Star+. La cual celebra el primer aniversario de la tercera estrella argentina. Messi reveló que luego de celebrar a lo “Topo Gigio” se arrepintió de hacerlo.

“Me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice. Dije ‘qué pelotudo, lo que tengo que hacer.’“, enfatizó Leo. “Es más, pensé ‘lo único que falte ahora es que nos empaten el partido, que no ganemos’, porque suelen pasar esas cosas”.

Además el capitán Albiceleste explicó por qué se motivó a celebrar así. “Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca, y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que Van Gaal lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan“, explicó el “10” de la selección argentina.

El encuentro terminó en victoria para Argentina, sin embargo Messi salió un poco enojado. Y en los pasillos del estadio en plena entrevista con los medios, surgió el tan famoso “¿que mirás bobo?” que le dijo a un jugador neerlandés.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi se enfrentará a la selección de El Salvador en un juego amistoso contra Inter Miami

· Lionel Scaloni revela que se enfermó por estrés luego de ganar la Copa del Mundo

· Lionel Messi sería inmortalizado en un pueblo de Argentina que llevaría su nombre