Partido de leyendas de CONMEBOL en Miami contará con Usain Bolt como invitado especial

El sorteo de la Copa América 2024 el 07 de diciembre tendrá como antesala un partido de fútbol de exhibición el martes 5 de diciembre, organizado por la CONMEBOL donde jugarán varias leyendas de Sudamerica y en el mismo habrá un invitado especial, el exatleta jamaiquino Usain Bolt.

Dicho evento de leyendas de Conmebol se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium de Inter Miami y contará con la presencia de José Néstor Pékerman y de Francisco ‘Pacho’ Maturana como los entrenadores que dirigirán a ambos conjuntos de leyendas.

La leyenda del atletismo Usain Bolt, quien formará parte del equipo comandado por José Néstor Pékerman y el cual contará con leyendas como Sergio el ‘Kun’ Agüero, Carlos el ´Pibe’ Valderrama, Gonzalo Higuaín, Maxi Rodríguez y Javier Zanetti entre otros.

El multimedallista olímpico portará en su dorsal el número 9.58 en homenaje a su récord mundial en los 100 metros planos durante los Juegos Olímpicos.

¡Usain Bolt será invitado especial del partido de #LeyendasCONMEBOL! ⚽🇯🇲



La leyenda del atletismo mundial se suma al evento que reunirá a las figuras del fútbol sudamericano que marcaron historia. 🔝#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 30, 2023

Otros de los invitados a este juego de leyendas de Conmebol son algunos futbolistas destacados de la Concacaf, entre ellos el histórico guardameta mexicano Jorge Campos, así como Bryan Ruiz y Luis el ‘Matador’ Hernández.

Equipo de José Néstor Pékerman

Sergio ‘Kun’ Agüero, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Gonzalo Higuaín, Maxi Rodríguez, Javier Zanetti, Mario Yepes, Fredy Guarín, Ronald Raldes, Diego Godín, Paulo Da Silva, Justo Villar, Oscar Ustari, Ezequiel Lavezzi, Sebastián el ‘Loco’ Abreu, Roque Santa Cruz y Usain Bolt.

Equipo de Francisco ‘Pacho’ Maturana

Ronaldinho, Lucio, Dida, Luis Hernández, Iván Zamorano, Marcelo Sala, Claudio Pizarro, Bryan Ruiz, Juan Arango, Patricio Urrutia, Maxwell, Carlos Salcido, Oswaldo Vizcarrondo, Jorge Campos y Jorge ‘Mago’ Valdivia.

El jamaiquino intentó ser futbolista desde muy chico y luego de su exitosa carrera en el atletismo decidió que era momento de perseguir ese sueño, pero a pesar de sus intenciones, no logró cumplirlo. “Creo que no tuve una oportunidad justa. No he hecho las cosas como las quería hacer, es algo para lo que creo que habría sido bueno. Pero a veces en la vida se fracasa y hay que saber salir adelante”, declaró en agosto de 2020.

Y agregó: “A veces me digo que no ha funcionado como me hubiera gustado, porque amo demasiado el fútbol. A veces sí, lo pienso todavía, pero como he dicho son cosas que hay que saber superar”.

