André Jardine lanza dura respuesta a quienes acusan al Club América de recibir ayudas arbitrales

Durante los últimos años ha surgido la especulación de que las Águilas del Club América se han convertido en un equipo totalmente apoyado por los árbitros en la Liga MX y esto se ha incrementado en el presente torneo Apertura 2023 bajo las órdenes del director técnico André Jardine; esto ha surgido debido a las recientes polémicas arbitrales que ocurrieron durante el partido de Ida de los cuartos de final ante el Club León.

Ante este hecho el propio André Jardine tomó la decisión de hablar al respecto para poder acabar con esta polémica y aseguró que no ha existido ningún tipo de apoyo por parte de los árbitros en cada uno de los partidos que ha disputado el Club América esta temporada y especialmente por esta contra el Club León.

“Yo no miro mucho los programas. Muchas veces las personas dan opinión con un club detrás. Hay que hablar sin ser aficionado para tener valor en la opinión. Tal vez en el gol de Henry (Martín)está al límite y tiene que prevalecer lo que se marca durante el juego. Para mí no está en fuera de juego. No hablan de la misma intensidad de las tarjetas, hay una clara segunda tarjeta amarilla para Nico, es entre amarilla y roja. El lance de Nico es claramente mínimo de amarilla y no hablan de eso, prefieren hablar del gol. En el caso de Mena, yo doy la duda, pero también es de amarilla. El árbitro para mí no se equivoca porque quiere, no quiere perjudicar y a veces los criterios de las tarjetas son para controlar el juego, administran las tarjetas y es lo que siento”, expresó.

En sus declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el entrenador también se mostró plenamente confiado en el partido que dispiutarán este sábado para poder avanzar a las semifinales del balompié azteca; asimismo reconoció el trabajo del árbitro Fernando Guerrero para que pueda llevar a cabo un partido sin ningún tipo de problemas.

“Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, pero una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren. Lo que nosotros queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrado posible, que no sientan presión para hacer su trabajo de la mejor forma posible porque es mucho lo que está en juego, una campaña linda que hacemos y al final queremos solamente la justicia y que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante como este”, agregó Jardine.

“Tienes que enfocarte en hacer tu trabajo lo mejor posible. En partidos de eliminatoria hay un nivel de atención máximo, los errores se cobran caro, tienen un peso mayor y eso traba el partido, todos saben esto. Siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto. Tienes que estar con tu cabeza 100 por ciento enfocado en tu trabajo, lo que debes hacer, tu función táctica, es un tema de concentración. Si tu piensas en cualquier otra cosa, no estás 100 por ciento enfocado. He hablado mucho de esto con los jugadores”, concluyó.

