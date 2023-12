Benjamín Netanyahu: No permitiré que la Autoridad Palestina gobierne gaza después de la guerra

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este sábado que no permitirá que la Autoridad Nacional Palestina siga gobernando la franja de Gaza después de que el grupo terrorista Hamás sea eliminado definitivamente y termine el conflicto armado.

“No cometeré el error de permitir que la Autoridad Nacional Palestina gobierne en Gaza”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa, en la que enfatizó que la situación será igual que los milicianos palestinos.

El mandatario apuesta, según señaló la agencia de noticias Efe, por una nueva visión y un cambio en el enclave palestino, que incluya seguridad y control israelí.

“¿Vamos a reinstalar en Gaza a la misma entidad que no se ha reformado? ¿Eso es lo que nuestros mejores amigos nos están aconsejando? Yo pienso distinto”, expresó.

El gobierno de Estados Unidos, mediador en las negociaciones entre Israel y Hamás, ha sugerido la unificación de Gaza y Cisjordania bajo el gobierno de la autoridad palestina una vez termine la guerra.

Benjamín Netanyahu, sin embargo, ha rechazado esa posibilidad y ha argumentado que esa organización administrativa autónoma y los terroristas comparten la idea de que Israel no tiene derecho a existir.

Un total de 110 rehenes, una combinación de israelíes y extranjeros, fueron liberados durante la reciente pausa en los combates, menos de la mitad del número estimado que fueron tomados cautivos por militantes palestinos el 7 de octubre. Foto: Alexi J. Rosenfeld / Getty Imágenes

“Ciertamente estamos sintiendo la presión internacional, no lo negaré, pero desde que empezó la guerra he creado espacio internacional contra esta presión. Hablo con docenas de líderes todos los días. No siempre estamos de acuerdo, pero al final del día es nuestra guerra, nosotros somos los que decidimos”, enfatizó el primer ministro.

Estados Unidos también ha abogado por un cese el fuego y ha advertido al Estado israelí que ocupar la franja de Gaza sería un error, tras el comienzo del nuevo conflicto el 7 de octubre por un violento ataque de los terroristas de Hamás, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia Israel y la infiltración de unos 3,000 milicianos que masacraron a alrededor 1,200 personas y secuestraron a otras 240 en zonas a la franja. indicó Efe.

Según Benjamín Netanyahu, la ofensiva que emprendió su país hacia el enclave está justificada y no debe parar hasta que logre sus tres objetivos. Señaló: recuperar a todas las personas que continúan aún secuestradas por Hamás, destruir al grupo terrorista y asegurar que no será nuevamente una amenaza para Israel.

“No hay manera de lograr estos objetivos sin ganar y no hay manera de ganar sin una presencia militar terrestre”, afirmó.

Las fuerzas de Israel mantuvieron desde la incursión palestina una dura ofensiva por aire, tierra y mar sobre el enclave. Estas acciones han dejado más de 15,000 muertos, unas 6,000 personas bajo los escombros y casi 2 millones de desplazados que viven en medio de una grave crisis humanitaria.

Israel y Hamás rompieron el viernes una tregua que duró siete días. Para alcanzarla, tuvieron que negociar Catar, Egipto y Estados Unidos y se logró la liberación de 105 rehenes secuestrados por Hamás a cambio de 240 palestinos presos en cárceles en Israel.

