Carlos Calderón comparte tierno momento junto a su pareja para darle la bienvenida a la Navidad

El presentador de televisión Carlos Calderón en los últimos días se ha mostrado bastante activo en la red social de la camarita donde ha estado dando varios anuncios sobre su carrera profesional, aunque esta vez fue algo más íntimo debido a que se trató de un momento familiar junto a su pareja Vanessa Lyon y su hijo León.

Calderón no perdió la oportunidad y grabó cuando él y la venezolana se encontraban decorando el árbol de Navidad para darle la bienvenida a uno de los meses más especiales de todo el año, y donde las familias aprovechan la ocasión para pasar más tiempo juntos, darse regalos y recibir con alegría 12 nuevos meses.

“Es Navidad de nuevo y León nos ayudó a decorar el arbolito“, fue el mensaje que acompañó el especial video.

Vanessa y Carlos se despidieron en el video de una manera bastante tierna, debido a que ambos se dieron un beso en la boca, aunque los usuarios de la red social de la camarita cuestionaron si efectivamente hay amor entre ellos.

Carlos Calderón sigue avanzando en su carrera

“Hay un dicho que dice que ‘al que le quede el saco que se lo ponga’, pero a veces el saco ya no te queda y es tiempo de arrancártelo como puedas y ponerte un nuevo traje. Este año a mí me han puesto sacos, arrancado sacos, prestado sacos y me los han vuelto a quitar. Al final el único saco que te queda es el de tus valores, principios y educación y con ese puedes andar con el espíritu desnudo sabiendo que estás siendo honesto y haciendo las cosas bien y que con eso vienen bendiciones”, escribió en Instagram.

Carlos Calderón estrenó su pódcast y esta semana viene con más proyectos. / Foto: Mezcalent.

“Esta semana arranqué un nuevo proyecto con mi pódcast ‘The Carlos Calderón Show’ y en una semana emprenderé un viaje a una nueva ciudad para probarme un nuevo traje, tal vez más a mi medida de quien soy ahora. Agradecido con ustedes por darme siempre tanto ánimo y más que nada, con mi familia que me inspira a seguir modelando mi vida con la frente en alto y con mi sastre, el que está allá arriba y que siempre me arropa con un saco cada vez mejor”, finalizó diciendo.

