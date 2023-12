Cliente murió baleado en una lavandería: no hay lugar a salvo en Nueva York

Un hombre de 37 años murió tras recibir varios disparos mientras se encontraba dentro de una lavandería ayer en Brooklyn (NYC).

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:45 p.m. en Clarendon Road, East Flatbush. La víctima no identificada fue trasladada al Kings County Hospital, donde murió más tarde, reportó ABC News. Al momento no hubo más detalles sobre el pistolero ni las circunstancias del crimen. La investigación está en curso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada en una constante en Nueva York, incluso en zonas comerciales. El jueves un joven oficial de policía recién graduado y fuera de servicio le disparó a un hombre supuestamente borracho durante una disputa dentro de una tienda de muebles en El Bronx (NYC).

El fin de semana, también en El Bronx, un hombre de 49 años murió baleado frente a su esposa tras estacionarse en un centro comercial.

En marzo un hombre de 58 años murió tras pasar dos semanas hospitalizado luego de ser atacado a machetazos por un sospechoso hispano en una lavandería en Long Island (NY).

Días antes una mujer de 32 años había sido apuñalada por un hombre frente a una lavandería en East Harlem (NYC). El sospechoso no identificado al parecer no dijo nada antes de herir a la víctima y después huyó. Se desconoce si se trató de un ataque aleatorio o no.