Hallan mujer muerta entre la basura dentro de elegante edificio de Nueva York

Una mujer fue encontrada muerta en el sótano de un edificio residencial de lujo cerca de High Line en el vecindario Chelsea de Manhattan la tarde de ayer.

Un trabajador del edificio encontró el cuerpo de la mujer en un compactador de basura. Oficiales de la policía de Nueva York respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 2:40 p.m. del viernes. Entraron al sótano del edificio +art en 540 West 28th St, donde confirmaron el dramático hallazgo.

La víctima fue captada en video ingresando al edificio el jueves por la noche y pudo haber estado ebria, dijo una fuente policial que agregó que la mujer no vivía allí, pero no está claro cómo ingresó. Su identidad y edad no han sido revelados.

La policía cree que la mujer de alguna manera cayó por el vertedero de basura. El médico forense de la ciudad determinará la causa y momento de la muerte.

“Había detectives en cada piso. Nos preguntaban si anoche escuchamos una disputa doméstica”, dijo al Daily News un vecino que no quiso dar su nombre.

En un caso similar, en junio una mujer fue hallada muerta y desvestida en el compactador de basura en el 2do piso de un edificio residencial en East Harlem (NYC).

En agosto de 2022 un hombre fue captado en video entrando al vertedero de basura en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) con la ayuda de dos personas y minutos después lo encontraran muerto.

En el verano de 2018 una mujer fue encontrada muerta dentro de un compactador de basura en un edificio de lujo cerca de Union Square, en Manhattan (NYC).