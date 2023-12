Lionel Messi reveló detalles sobre la gesta de Argentina para ganar el Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi, el emblemático jugador argentino, ha revelado detalles íntimos y emocionantes sobre el camino de la selección de Argentina hacia la victoria en el Mundial de Qatar 2022, una gesta que conquistó frente a la poderosa selección de Francia.

En una reveladora entrevista para el programa “Campeones, un año después” de Star+, Messi compartió nuevas perspectivas sobre los momentos más desafiantes que enfrentó la Albiceleste en su búsqueda por el título mundial. Entre las historias compartidas, el astro argentino rememoró el impacto emocional después de la sorpresiva derrota en el primer partido del torneo contra Arabia Saudita.

“Veníamos con confianza debido a nuestro rendimiento y estilo de juego. Todo parecía fluir sin dificultad. Nadie esperaba empezar con una derrota ante Arabia, un partido que inicialmente se percibía como el más asequible del grupo. Después de eso, pasan por tu mente mil cosas. Fueron días difíciles”, confesó Messi a Star+.

El capitán argentino describió cómo enfrentó esos momentos complicados: “Di un paso atrás por un momento. Al día siguiente teníamos permiso para encontrarnos con visitas o pasar tiempo con la familia. Mandé un mensaje al grupo que tenemos y ahí todos nos unimos para seguir adelante. Nos reunimos y tuvimos conversaciones entre nosotros. Cada uno expresaba sus pensamientos y opiniones en ese instante”, reveló Messi.

Además, compartió una anécdota reveladora sobre los cuartos de final, donde Brasil se enfrentaba a Croacia. Antes del crucial enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos, los jugadores argentinos estaban pendientes del resultado de Brasil, y Messi reveló que Sergio “Kun” Agüero fue quien le informó sobre el desenlace de la tanda de penales del partido brasileño.

“Cuando Brasil estaba 1-0 arriba, salimos del vestuario y luego empataron. Estaba recibiendo un masaje en el vestuario y me enteraba de los penales gracias a Kun (Agüero), él me mandaba un mensaje tras cada penal. Me mantenía al tanto de quién fallaba o convertía. Finalizados los penales, salimos a calentar después de unos diez minutos. Hubo un alboroto porque jugar contra Brasil en un Mundial es sumamente difícil. Quedarse fuera con un equipo como ellos después de lo que sucedió en la Copa América generaba cierta tensión en nosotros”, confesó Messi.

La ausencia de uno de los favoritos en el torneo, Brasil, se convirtió en un alivio relativo para Argentina. “Para nosotros, en cierto sentido, que uno de los favoritos ya no estuviera era un alivio. Queríamos ganar el Mundial y tener un rival menos era beneficioso. Si bien en el Mundial anterior nos enfrentamos a Croacia y nos marcaron tres goles, esta vez estábamos en una etapa diferente y sabíamos que podríamos superarlos si avanzábamos”, añadió Messi.

En relación a la final contra Francia y la definición por penales, Messi reveló sus sentimientos en el último penal cobrado por Gonzalo Montiel. “Estaba rezando. Le pedía a Dios. Le hablaba a Montiel, le decía que lo definiera. Aunque estábamos tranquilos porque ‘Dibu’ [Emiliano Martínez] había atajado y teníamos una oportunidad más si fallábamos, quería decirle a Montiel que cerrara el partido ahí, que lo convirtiera y terminara todo”, agregó Messi

