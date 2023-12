“Quiero estar aquí más que nunca”: Lionel Messi deja la puerta abierta al Mundial 2026

El 18 de diciembre de 2022 Lionel Messi cumplió el sueño de salir campeón del mundo con la selección argentina. Ahora con 36 años el rosarino sigue capitaneando a la Albiceleste, y se mentaliza en disputar la Copa América de Estados Unidos en 2024.

Por su avanzada edad se podría cuestionar su presencia en el próximo Mundial de 2026, al cual llegaría con casi 40 años. Sin embargo, Messi ha sabido cuidarse físicamente y se le ve en óptimas condiciones para seguir aportando a su selección.

Recientemente en el documental “Campeones” de Star+, el astro argentino reveló lo que piensa sobre su futuro con la selección y no descarta en lo absoluto disputar la Copa del Mundo de 2026, incluso dejó la puerta abierta y dejó entender que quiere seguir al frente del equipo para defender el título.

“Parecía que me retiraría después del último Mundial, pero sucedió exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aquí más que nunca. Después de sufrir tantos años, hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes había vivido y quiero vivirlo al máximo. Me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutar“, adelantó el argentino.

El argentino viene de ganar el Mundial con su selección / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

Messi sabe que la Copa del Mundo aún está lejos, pero tampoco descarta por completo participar en ella y en gran manera dependerá de lo que logre en la Copa América del año que viene. “No quiero pensar en el Mundial pero tampoco puedo decir al 100% que no estaré. porque puede pasar cualquier cosa. Por mi edad lo normal es que no logre llegar. Pero veremos hasta dónde puedo llegar. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando. Pero tenemos que mantenerlo real, será difícil”, explicó el capitán argentino.

Por otro lado, Leo más que nadie conoce sus limitaciones físicas por la avanzada edad que tiene. Y sabe que eso será un gran problema en el futuro, por lo que si siente que no está en condiciones tampoco intentará forzar la situación.

“Siempre intentaré competir al máximo nivel. Soy el primero que sabe cuándo puedo y cuándo no puedo competir. También soy consciente de que me fui a una competición menor, pero mucho de esto también es personal y de cómo afrontas estos retos competitivos. Mientras me sienta en forma y pueda aportar, seguiré viniendo”, aseveró.

Por el momento Messi se enfoca en el próximo torneo con su selección. La Copa América, a la cual irán como los campeones defensores “Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América, estar en muy buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos, e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no“, cerró.

