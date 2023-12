¿Qué le dijo Salma Hayek a Mariana Treviño?

Tras su éxito en la película “A Man Called Otto”, en la que compartió créditos con el reconocido actor Tom Hanks, Mariana Treviño ahora forma parte de un nuevo proyecto, en donde trabaja a las órdenes de Salma Hayek. El nombre de esta cinta es “El Sabor de la Navidad” y en ella Hayek funge como productora. Este es un proyecto que se emitirá en la plataforma de streaming ViX +.

“¡Nunca había hecho una película de Navidad! Me encantó la visión que le dieron, el punto de vista así como haciendo mucho énfasis en las tradiciones, en resaltar lo mexicano”, dice Treviño sobre el trabajo que realizó para la nueva producción de Salma Hayek.

¿Qué te dijo Salma Hayek cuando hablaste con ella con motivo de esta película que ella produce?

El otro día tuve una plática con ella y realmente hubo mucha empatía, mucha simpatía natural, siempre expresando que está muy contenta que formo parte del proyecto y que acepté estar en su película y yo pues fue al revés, o sea. Las pocas veces que he tenido el gusto de platicar con ella, ha sido muy cariñosa y muy cercana.

¿Qué aprendiste a cocinar en esta película?

Yo soy fan de los tamales y sí aprendí a hacerlos y me dio los secretos. Claro que yo soy vegetariana y entonces, pues bueno, le hicimos unas variaciones a la receta, pero ¡no! ya me compré mi olla y todo.

¿Algún secreto que puedas compartir para hacerlos?

Si los vas a hacer con hoja de plátano, pasen la hoja por el fuego porque si no se les va a… no se les va a hacer suave, no van a poder hacer bien el amarre.

Alguna anécdota detrás de cámaras de la película…

Pues, era muy chistoso ver porque en algunos momentos donde necesitábamos tener más destreza, como técnica para cortar ciertas cosas, teníamos un doble, pero eran los ayudantes del chef… Entonces nos atacábamos de la risa porque David, por ejemplo, que era mi doble de manos, para algunas cosas, para otras sí eran mis manos, andaba con el vestido del personaje por el set; entonces era lo máximo de repente ¡David! y salía ahí con el vestido de mi personaje y nos veíamos los dos con el mismo vestido ¡quiubole! Y ahí estábamos los gemelitos.

